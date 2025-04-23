Управлением досудебного расследования установлено, что члены организованной преступной группы создали нарколабораторию на территории города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

а также реализовывали запрещенные вещества через онлайн магазин «DDD_Shym» в социальной сети Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

При координации прокуратуры города сотрудниками ДП города Шымкент задержан гражданин «Б», находившийся в международным розыске по подозрению в организации наркошопа и нарколаборатории.

Подозреваемый водворен в ИВС, досудебное расследование по части 4 статьи 297 УК РК продолжается (незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные преступной группой).

Иная информация, в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит.