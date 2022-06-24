Организаторам разрекламированной блогерами финпирамиды вынесли приговор в Казахстане

В городе Актобе вынесли приговор по одному из самых резонансных дел последних лет. От 6 до 12 лет получили руководители финансовой пирамиды «Голд», передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Решение суда выслушали руководители и организаторы крупной финансовой пирамиды ТОО GOLD Company LTD, больше известной как просто «Голд».

Ее основателей задержали еще в феврале 2020-го. Двое из них – граждане России, один – житель Актобе. Процесс над тремя подозреваемыми длился почти год.

Число потерпевших по делу – больше 10 тысяч актюбинцев. В общей сложности они отдали аферистам 10 миллиардов тенге. Люди вкладывали деньги в пирамиду целыми семьями. И были абсолютно уверены, что моментально разбогатеют. Минимальная сумма взноса составляла 300 тысяч тенге. Через несколько месяцев аферисты обещали удвоить и даже утроить ее. Убеждали, они инвестируют в некую канадскую компанию.

Актюбинцы в подробности не вдавались и приносили в «Голд» свои сбережения. У кого их не было, оформляли кредиты. А когда в феврале 2020-го полиция объявила руководителей пирамиды в розыск и опечатала офис, люди отказывались в это верить.

Как только оперативники попытались задержать основателей пирамиды, двое из них – граждане России – бросились в бега. Еще один – житель Актобе – находился в это время в Жанаозене. Его арестовали сразу. Чуть позже в тюрьме оказалась вся троица. И вот спустя два года и четыре месяца в скандальном деле поставили точку. Трое руководителей финпирамиды признаны виновными. Но, учитывая различные смягчающие и отягчающие обстоятельства, они получили разные сроки.

«Литвиненко назначено 12 лет, Москвину – девять лет, Казыбаеву – шесть лет лишения свободы. Также всем подсудимым назначено дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в коммерческих и финансовых организациях сроком на семь лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены», – отметила пресс-секретарь Актюбинского областного суда Гульжанар Отарбаева.

Стоит отметить, что широкую популярность финпирамида получила благодаря мощной рекламе. Особенно активно ее продвигали блогеры в соцсетях. Правда, никакой ответственности за это не понесли.

Примечательно, что большую часть денег аферисты все-таки вернули обманутым вкладчикам. На сегодня им осталось выплатить 2,5 миллиарда тенге. У организаторов финпирамиды еще есть право обжаловать приговор.