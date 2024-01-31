Органы госдоходов не будут проверять все мобильные переводы казахстанцев

Об этом сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов в ходе пресс-конференции в СЦК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет госдоходов Минфина

Фото: пресс-служба Минфина РК

Как отмечается, контролю подлежат лица, получившие на личные счета мобильные переводы от 100 и более разных граждан. Всего не более 100 переводов, а переводы от 100 и более человек можно осуществлять ежемесячно в течение трех месяцев подряд.

— В соответствии с действующим законодательством, это признак предпринимательской деятельности. Важно, что нет ограничений на переводы родственникам, друзьям и коллегам в различных жизненных ситуациях. Добросовестные предприниматели, которые работают только по безналичному расчету, будут исключены из сферы контроля, — пояснили в ведомстве.

Также для ведения и развития бизнеса созданы благоприятные условия. Упрощены порядки налоговых режимов – ставки налога составляют всего от 1% до 4% в зависимости от вида деятельности, добавили в КГД.