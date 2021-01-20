​Ориентироваться на долгосрочные приоритеты

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Лилия Сыздыкова

Председательство Казахстана в органах ЕАЭС началось с 1 января 2021 года. Касым-Жомарт Токаев как действующий Председатель Высшего Евразийского экономического совета направил обращение к главам государств – членов союза, в котором обозначил ключевые приоритеты казахстанского председательства.

Полный текст обращения опуб­ликовал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.

В обращении к лидерам стран ЕАЭС Касым-Жомарт Токаев в первую очередь подчеркнул, что первые 5 лет функционирования объединения показали: Евразийский экономический союз состоялся в качестве успешного и привлекательного интеграционного проекта.

«Вместе с тем мир сегодня находится в состоянии турбулент­ности. Сохраняющаяся нестабильность мировой экономики и финансовых рынков усугубляется негативным влиянием пандемии коронавируса. Она обнажила многочисленные проблемы в международных отношениях, привела к переосмыслению устоявшихся моделей, принципов и инструментов экономического взаимодействия.

В таких условиях мы, как Союз, должны ориентироваться на долгосрочные приоритеты: сохранение устойчивости экономических и социальных систем, повышение благосостояния граждан и обеспечение прогресса ЕАЭС и его государств-членов. Эффективная и полноценная реализация Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, безусловно, будет способствовать достижению данных целей», – говорится в обращении.

Касым-Жомарт Токаев выделил ряд вопросов, которым Казах­стан как страна-председатель в ЕАЭС предлагает уделить особое внимание.

В первую очередь Президент подчеркнул, что следует придать новый импульс промышленной кооперации. Для этого, по его мнению, потребуется создание совместных предприятий в промышленности, агропромышленном секторе и в сфере услуг. Реализация новых совместных инфраструктурных проектов обеспечит производственную связанность и эффективное экономическое взаимодействие хозяйствующих субъектов стран Союза. В этой работе, отметил Глава государства, следует максимально задействовать потенциал Евразийского банка развития.

«Создание совместных предприятий и укрепление связей между отраслями промышленности государств-членов также послужит дополнительным импульсом для увеличения объемов взаимной торговли и устранения барьеров на рынках наших государств. Исходя из данных приоритетов, требуется наполнить новым содержанием «Основные направления промышленного сотрудничества в рамках ЕАЭС». В совокупности данные меры позволят создать условия для кооперации в производстве конкурентоспособных промышленных товаров на общем рынке Союза, приведут к существенному увеличению объемов несырьевого экспорта всех участников объединения», – считает Касым-Жомарт Токаев.

Безусловным приоритетом назвал Глава государства устранение сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между странами ЕАЭС.

«Евразийской экономической комиссии предстоит активно и транспарентно устранить имею­щиеся и предотвратить появление новых торговых барьеров, обеспечить максимальное сокращение изъятий и ограничений в свободном передвижении товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Мониторинг и анализ должны охватывать торговые барьеры как на центральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. В первую очередь следует сосредоточить усилия на барьерах, оказывающих наибольший негативный эффект на взаимную торговлю. Национальные программы по импортозамещению, задачи по насыщению рынка собственной продукцией должны реализовываться при неукоснительном соблюдении правовых норм Сою­за», – подчеркнул Президент.

Еще одна важная задача: всесторонне и полноценно задействовать потенциал трансграничных транспортных артерий и логис­тических хабов. Как отмечено в обращении, эффективное сотрудничество в этой сфере сыграет решающую роль в расширении торгово-экономических связей и установлении доверия на всем евразийском континенте.

В этих целях казахстанская сторона предлагает активизировать работу по развитию взаимо­выгодных совместных проектов, обеспечивающих увязку Евразийского интеграционного объединения с инициативой «Один пояс – один путь».

«Евразийский транзитный марш­рут должен стать максимально привлекательным и конкурентоспособным для международной торговли по торгово-транспорт­ной оси Европа – Азия. Выражаем уверенность, что реализация проекта сопряжения национальных товаропроводящих систем государств-членов, в том числе через создание евразийских оптово-логистических комплексов, позволит повысить общую эффективность транспортных коридоров ЕАЭС как для хозяйствующих субъектов стран-участниц, так и для иностранных партнеров», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Он также предложил полноценно использовать потенциал «Хоргосского узла» на границе Казахстана с КНР, а также возможности формирующегося Международного центра торгово-экономического сотрудничества «Центральная Азия» на границе Казахстана с Узбекистаном в интересах всех участников ЕАЭС.

«Всеобъемлющая цифровизация должна стать движущей силой развития экономик стран ЕАЭС. Важно придать качественное ускорение внедрению цифровых технологий в промышленнос­ти, сельском хозяйстве, сфере транспорта. В первоочередном порядке применение современных IT-решений следует расширить в таможенном регулировании, налоговом администрировании, ветеринарном надзоре и других отраслях, напрямую влияющих на свободу перемещения товаров и услуг», – обозначил Глава государства еще один приоритет.

В обращении также подчеркивается, что важно обеспечить успешное функционирование Интегрированной информационной системы ЕАЭС, которая позволит более качественно выстроить работу в рамках электронного обмена данными.

В целом, как подчеркнул Президент, целенаправленное, активное и паритетное привлечение IT-сообществ стран ЕАЭС для решения актуальных вопросов Цифровой повестки всецело отвечает интересам Союза.

Далее Касым-Жомарт Токаев отметил, что требуется последовательно расширять выход на внешние рынки, активнее развивать торгово-экономические отношения с третьими странами и интеграционными объединениями.

«В этой связи полагаем важным активизировать и систематизировать работу по установлению диалога в формате «ЕАЭС – ЕС». Сотрудничество с Европейской комиссией и иными органами Евросоюза должно быть равноправным, взаимовыгодным и прагматичным. Аналогичный сис­темный диалог следует выстроить и с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Предстоит разработать эффективную стратегию взаимодействия с новым торговым объединением – Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством (RCEP), на долю которого приходится треть мировой торговли», – отметил Председатель ВЕЭС.

Для полноценной реализации указанных инициатив, как подчеркнул Президент, важное значение имеет слаженная и эффективная работа аппарата Евразийской экономической комиссии.

В связи с этим он обратил внимание на необходимость решения вопроса об отборе кандидатов в кадровый состав комиссии на основе принципов меритократии, с учетом профессионализма и деловых качеств, без жесткой привязки к долевому участию государств в финансировании ЕЭК.

«Республика Казахстан в период председательства в ЕАЭС намерена активно продвигать обозначенную повестку и рассчитывает на конструктивную поддержку со стороны партнеров. Уверены, что достижение намеченных целей придаст мощный импульс экономическому развитию каждого государства и укрепит потенциал ЕАЭС», – говорится в обращении Касым-Жомарта Токаева.

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