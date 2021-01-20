​Ориентироваться на долгосрочные приоритеты

Председательство Казахстана в органах ЕАЭС началось с 1 января 2021 года. Касым-Жомарт Токаев как действующий Председатель Высшего Евразийского экономического совета направил обращение к главам государств – членов союза, в котором обозначил ключевые приоритеты казахстанского председательства.
Полный текст обращения опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь Президента РК Берик Уали.
В обращении к лидерам стран ЕАЭС Касым-Жомарт Токаев в первую очередь подчеркнул, что первые 5 лет функционирования объединения показали: Евразийский экономический союз состоялся в качестве успешного и привлекательного интеграционного проекта.
«Вместе с тем мир сегодня находится в состоянии турбулентности. Сохраняющаяся нестабильность мировой экономики и финансовых рынков усугубляется негативным влиянием пандемии коронавируса. Она обнажила многочисленные проблемы в международных отношениях, привела к переосмыслению устоявшихся моделей, принципов и инструментов экономического взаимодействия.