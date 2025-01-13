Орнитологический туризм набирает обороты в Казахстане

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Благодаря уникальной экосистеме Казахстан становится центром притяжения для сообщества орнитологов и предлагает уникальные возможности для наблюдения за природой.

Об этом рассказала посол Великобритании в Казахстане Кэти Лич в ходе авторского подкаста председателя правления АО «НК Kazakh Tourism Кайрата Садвакасова Born Bold. Travel Boldcast.

Дипломат обратила особое внимание на значимость экотуризма для Казахстана. Кэти Лич отметила, что наша страна является одним из важных направлений для сообщества наблюдателей за птицами.

«Во-первых, с точки зрения птиц Казахстан находится на Центральноазиатском пролётном пути, который является одним из ключевых маршрутов миграции птиц. Здесь обитают самые разные редкие и находящиеся на грани исчезновения виды птиц. К примеру, белобрюхая цапля, кречётка, а также степной орёл, конечно. Удивительно редкие или находящиеся под угрозой исчезновения птицы гнездятся в Казахстане или Сибири, а затем мигрируют через Казахстан в Индию, Ближний Восток или Африку. В Великобритании есть крупная организация по наблюдению за птицами — Королевское общество защиты птиц. Оно уже на протяжении 20 лет работает в Казахстане, поддерживая развитие казахстанских организаций, занимающихся биоразнообразием», – пояснила Кэти Лич.

Посол также подчеркнула достижения Казахстана в восстановлении популяции сайгаков. Еще 15 лет назад этот уникальный вид животных находился на грани исчезновения. Благодаря инициативе «Алтын дала» и совместным усилиям казахстанских и зарубежных организаций популяция сайги выросла.