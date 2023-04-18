Оружие и боеприпасы более 60 раз с начала года пытались провезти в Казахстан

Более 4,2 тысячи нарушителей границы Казахстана задержала с начала года Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: пресс-служба Пограничной службы КНБ РК

Погранслужба с начала года выявила 99 фактов использования поддельных и чужих документов казахстанцами и иностранцами (граждане Индии, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана и России), а также установила 138 человек с двойным гражданством.

В пограничном пространстве задержано 4 238 нарушителей режима границы. Предотвращено незаконное перемещение валюты, золота и других товаров почти на 1,9 млрд тенге.

ПС КНБ пресекла 66 попыток провоза оружия и боеприпасов. Нейтрализовала 4 канала незаконной миграции, задержав шестерых причастных к этой преступной деятельности.

К задержанным правонарушителям приняты меры в соответствии с законодательством Казахстана.