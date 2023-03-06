Осадки прогнозируют в Казахстане 7-9 марта

Фото: Kazpravda.kz

По территории Казахстана с запада на восток будет смещаться Атлантический циклон, неустойчивый характер погоды обещает обильные осадки в виде снега и дождя с низовой метелью, порывистым ветром и гололедными явлениями, на юге страны – в виде дождя.

В течение всего периода на востоке, 7 марта на северо-западе, севере, в центре, 8 марта на юге, 8-9 марта на юго-востоке страны ожидаются сильные осадки (дождь, снег). Лишь 8-9 марта на западе, 9 марта в центре страны прогнозируется прекращение осадков.

По республике ожидаются туманы. В конце периода ожидается понижение температурного фона в ночные часы в северных, центральных, восточных регионах страны до 7-17 мороза, в южных регионах ночью до 5 мороза-5 тепла, днем до 5-12 тепла.