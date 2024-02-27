Осень скажется весной

Статьи
2
Андрей Кратенко

Опасения вызывает предстоящий паводок в Северо-Казахстанской области у специалистов «Казводхоза».

фото автора

Показатели осеннего увлажнения почвы и запас воды в снежном покрове превышают прошлогодние значения, что и вызывает опасения, которые выразил, выступая на брифинге, директор Северо-Казахстанского областного филиала РГП «Казводхоз» Шугаип Ибатуллин.

– Паводковая обстановка в Северо-Казахстанской области пока стабильная, – успокоил он. – Однако показатели осеннего увлажнения почвы больше на 67 процентов, запас воды в снежном покрове составляет от 47 до 147 миллиметров, что превышает прошлогодние значения. Это чревато возможным подтоплением талыми водами населенных пунктов в зоне риска.

На учет взяты 87 населенных пунк­тов (1 729 домов, более 5 000 человек). Для оперативного реагирования создана группировка сил и средств из числа сотрудников правоохранительных органов, ДЧС и Национальной гвардии, всего 472 человека и 134 единицы техники.

Между тем еще 24 января СКО была переведена в режим повышенной готовности. Акимат области выделил 130 млн тенге для аэровизуального обследования территории и эвакуации населения из зон затоп­ления с привлечением вертолетов АО «Казавиаспас». Приобретен еще один беспилотный летательный аппарат для мониторинга и поис­ковых работ.

Начиная с ноября прошлого года из Петропавловска вывезено уже более 550 тыс. кубов снега, ежедневно подрядные организации вывозят с улиц областного центра по 11,5 тыс. кубов снежной массы.

Ранее аким СКО Гауез Нурмухамбетов осмотрел дамбы в микрорайо­не «Подгора», в поселке Кожевенном и в селах Тепличном и Прибрежном. Он поручил подготовить технику и запастись инертным материалом. «Работать нужно как минимум в две смены, особенно в частном секторе. Это касается не только основных улиц, но и проулков», – написал Гауез Нурмухамбетов в своем Тelegram-канале.

#паводок #весна #ДЧС #СКО #Казводхоз

Популярное

Все
Платье, которое подарил Абай
Бурабайский Айболит
Как будут устранять дефицит мест в детских садах в Костанайской области
Застрелил красавицу
Прокуратура региона с начала года отменила более двадцати государственных закупок на сумму, превышающую четыре миллиарда тенге
Откуда берет корни название города Костанай
В приоритете – олимпийские виды
Суперкубок – у «Тобола»
Академия наук: миссия выполнима
Беспощадное избиение мальчика в детсаду попало на видео в Алматы
Доверие основывается на справедливости
О точечной застройке и лазейках в законе
Танцы выбрали меня: бразильский артист балета рассказал о жизни в Казахстане
Как попасть к узкому специалисту без направления терапевта, рассказали в Минздраве
По вопросам электоральной системы
Давайте по-доброму
Почему налоги одинаковы для производственников и букмекерских контор?
В ущелье Аюсай вспыхнули сотни огоньков, словно кто-то вспугнул армию огромных светлячков
Масштабное волонтёрское движение началось с шерстяного носка
Сберечь Кольсай для потомков
Закрывать глаза на лудоманию нельзя
Когда мороз не помеха
Владельцу пасеки грозит уголовная ответственность за незаконную охоту на соболей
Токаев отметил позитивную динамику двусторонних отношений Казахстана и России
Знание государственного языка – долг каждого
О Джучи – без мифов
Меняя мир к лучшему
За масштабную утечку метана нефтяную компанию могут оштрафовать на 350 млн тенге
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Ответственность перед предками и потомками
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Назначен заместитель управделами президента
Перевод времени в Казахстане: как быть пассажирам, купившим билеты на полночь 1 марта
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Информацию о митинге автовладельцев в Уральске опровергла полиция
Мальчик умер после обрезания в Акмолинской области
Казахстан и Франция договорились сотрудничать в борьбе с глобальным потеплением
Как часто будут пополняться спецсчета по программе «Нацфонд - детям»
Правила посадки и высадки пассажиров изменились в автобусах Астаны
День всех влюбленных: какие вопросы следует обсудить паре до брака, рассказали психолог и юрист
Казахстан глазами американца в начале XX века
Выдающийся казахский режиссер Шакен Айманов сегодня отметил бы свое 110-летие
Казахстанцы чаще других иностранцев посещают Россию
Время разъяснений о времени
Детский сад горел в Семее
Олжас Бектенов - членам правительства: Никто не должен сорить деньгами

Читайте также

Суперкубок – у «Тобола»
В приоритете – олимпийские виды
Более тысячи детей отдохнут в этом году в центре «Балдаурен»
«Привить» патриотизм

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]