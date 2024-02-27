Осень скажется весной

Показатели осеннего увлажнения почвы и запас воды в снежном покрове превышают прошлогодние значения, что и вызывает опасения, которые выразил, выступая на брифинге, директор Северо-Казахстанского областного филиала РГП «Казводхоз» Шугаип Ибатуллин.

– Паводковая обстановка в Северо-Казахстанской области пока стабильная, – успокоил он. – Однако показатели осеннего увлажнения почвы больше на 67 процентов, запас воды в снежном покрове составляет от 47 до 147 миллиметров, что превышает прошлогодние значения. Это чревато возможным подтоплением талыми водами населенных пунктов в зоне риска.

На учет взяты 87 населенных пунк­тов (1 729 домов, более 5 000 человек). Для оперативного реагирования создана группировка сил и средств из числа сотрудников правоохранительных органов, ДЧС и Национальной гвардии, всего 472 человека и 134 единицы техники.

Между тем еще 24 января СКО была переведена в режим повышенной готовности. Акимат области выделил 130 млн тенге для аэровизуального обследования территории и эвакуации населения из зон затоп­ления с привлечением вертолетов АО «Казавиаспас». Приобретен еще один беспилотный летательный аппарат для мониторинга и поис­ковых работ.

Начиная с ноября прошлого года из Петропавловска вывезено уже более 550 тыс. кубов снега, ежедневно подрядные организации вывозят с улиц областного центра по 11,5 тыс. кубов снежной массы.

Ранее аким СКО Гауез Нурмухамбетов осмотрел дамбы в микрорайо­не «Подгора», в поселке Кожевенном и в селах Тепличном и Прибрежном. Он поручил подготовить технику и запастись инертным материалом. «Работать нужно как минимум в две смены, особенно в частном секторе. Это касается не только основных улиц, но и проулков», – написал Гауез Нурмухамбетов в своем Тelegram-канале.