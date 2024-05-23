Оштрафованы нарушители Правил пожарной безопасности

Заместитель председателя Комитета противопожарной службы МЧС РК Маргулан Аманбаев на брифинге в СЦК проинформировал о мерах по предупреждению природных пожаров.

Пожароопасный сезон в нынешнем году в южных регионах страны начался с 20 марта, в северных, западных, восточных и центральных областях – с 8 апреля. Всего за прошедшее время зарегистрировано 33 лесных пожара, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года меньше в 4,4 раза. Зафиксировано 148 степных возгораний общей площадью 353 га. Показатель в пять раз ниже, чем в прошлом году.

– Министерством по чрезвычайным ситуациям принимается комплекс мер, направленных на усиление пожарной безопасности, – отметил спикер.

В каждом регионе для борьбы с крупными пожарами предусмотрены необходимые силы и средства, в том числе свыше 10 тыс. единиц техники. Для аэро­визуальной разведки имеется 120 беспилотников. В режиме постоянной готовности находятся 19 бортов авиации Казавиаспаса, из них девять оснащены водосливными устройствами.

Вместе с тем создано новое республиканское под­разделение – «Служба охраны и защиты лесного фонда».

– Для предупреждения и предотвращения пожаров в населенных пунктах, где отсутствует государственная противопожарная служба, привлекаются добровольные противопожарные формирования. Всего на территории страны в форме общественных объединений создано 241 ДПФ. Создаются также противопожарные посты. На сегодняшний день в респуб­лике их уже 720, – рассказал Маргулан Аманбаев.

Проводятся учения, одно из них – «Ормандала-2023». В ходе него был отработан алгоритм реагирования на природные пожары. В середине мая в Абайской области проведены республиканские командно-штабные учения в резервате «Семей орманы».

– В рамках учений проводился комплекс профилактических мероприятий, направленных на сох­ранение режима пожарной безопасности в лесах, штабные тренировки с уполномоченными органами и организациями по выполнению основных и вспомогательных задач, возникающих в ходе лесостепных пожаров, – рассказал заместитель председателя комитета.

Во всех регионах совместно с лесохозяйственными учреждениями проведено 175 пожарно-тактических учений. Кроме того, в учебных центрах министерства обучены 1 300 работников лесной охраны.

Также начаты профилактические мероприятия. В лесостепных массивах страны созданы мобильные группы из числа сотрудников государственного пожарного контроля, лесохозяйственных учреждений и местной полицейской службы.

– За несанкционированные отжиги, неконтролируемый пал сухой травы на сельскохозяйственных полях, сжигание стерни и другие нарушения Правил пожарной безопасности на сегодняшний день к административной ответственности привлечены 920 лиц, – сказал Маргулан Аманбаев.

К слову, согласно прогнозам, предстоящее лето ожидается жарким, соответственно, риски возникновения природных пожаров высоки.