«Оскар-2024». 11 фактов, которые нужно знать о церемонии этого года

Фото из открытых источников

Все это нашло отражение в номинациях на премию «Оскар» этого года. Церемония вручения наград американской киноакадемии состоится в самом сердце Голливуда в воскресенье, 10 марта, сообщет Русская служба ВВС.

Предыдущая церемония вошла в историю благодаря успеху новаторского фантастического комедийного боевика «Всё везде и сразу».

В 2024-м американская киноакадемия продолжит этот тренд, поскольку такие картины, как «Американское чтиво» и «Убийцы цветочной луны», своими номинациями ломают новые барьеры.

Предлагаем вам 11 интересных фактов и, возможно, эпохальных событий, которые могут нас ожидать на церемонии вручения «Оскара» в этом году.

1. Эмма Стоун может присоединиться к эксклюзивному клубу

Звезда «Бедных-несчастных» может стать восьмой актрисой, получившей к 35 годам двух «Оскаров». Первая золотая статуэтка досталась ей в 2017 году за фильм «Ла-Ла Ленд».

Если это случится, она пойдет по стопам Мерил Стрип, Джоди Фостер, Элизабет Тейлор, Бетт Дэвис, Луизы Райнер, Оливии де Хэвилленд и Хилари Суэнк. Ни один актер-мужчина не добился такого же успеха.

Стоун также стала второй женщиной, номинированной за актерскую и продюсерскую работу в одном фильме, после Фрэнсис Макдорманд за «Землю кочевников» в 2020 году.

Однако победа Стоун в номинации «Лучшая актриса» отнюдь не гарантирована — в этой категории борьба развернется между ней и звездой «Убийц цветочной луны» Лили Гладстоун.

2. Саундтрек к фильму «Барби» имеет больше шансов на статуэтку, чем его режиссер

Несмотря на то, что фильм «Барби» не получил номинаций на лучшую режиссуру и лучшую актрису, он уже вошел в историю «Оскара».

Грета Гервиг, режиссер и соавтор фильма, стала единственным режиссером, чьи первые три фильма были номинированы на лучшую картину — «Леди Бёрд», «Маленькие женщины» и «Барби».

Однако не исключено, что «Барби» выиграет только одну из восьми номинаций — за лучшую оригинальную песню What Was I Made For? в исполнении Билли Айлиш.

Это будет похоже на историю фильма 2018 года «Звезда родилась» (A Star Is Born) с Брэдли Купером. Эта картина также была номинирована в восьми категориях, но получила только одну награду за песню Леди Гаги Shallow.

3. Самое большое число иностранных картин, номинированных на премию «Лучший фильм» за один год

В 2020 году «Паразиты» вошел в историю «Оскара» как первый не англоязычный фильм, получивший награду за лучшую картину.

За несколько недель до того режиссер Пон Джун Хо пошутил, принимая «Золотой глобус» за лучший фильм на иностранном языке, что «стоит только преодолеть барьер субтитров высотой в один дюйм, как вы познакомитесь с огромным количеством удивительных фильмов».

Четыре года спустя члены американской киноакадемии, похоже, прислушались к совету Джун Хо: на премию за лучшую картину было номинировано больше фильмов на иностранных языках, чем когда-либо прежде.

В 2024 году в номинации «Лучшая картина» на премию «Оскар» были представлены два фильма на иностранных языках, а также один американский, но частично снятый на иностранном языке.

Хотя эта цифра не кажется поразительной, это новый рекорд за всю 96-летнюю историю премии, в которой еще ни разу за один год на «Лучшую картину» не номинировалось более одного фильма не на английском.

Французская судебная драма «Анатомия падения» Жюстин Трие, дебютировавшая на кинофестивале в Каннах, номинирована на лучшую картину, а также в четырех других категориях, включая лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

Фильм Джонатана Глейзера «Зона интересов» (The Zone Of Interest), драма о Холокосте на немецком языке, снятая в Великобритании и также дебютировавшая в Каннах, получил номинацию на лучшую картину, а также четыре дополнительные номинации.

В номинации «Лучший фильм» в этом году также представлена драма кореянки Селин Сонг «Прошлые жизни», рассказывающая о потерянной любви на корейском и английском языках.

4. Киллиан Мерфи собирается сломать десятилетний тренд

«Оппенгеймер» — фаворит церемонии этого года, причем в основных номинациях, включая «Лучший фильм».

Если победа достанется ирландцу Киллиану Мерфи за лучшую актерскую игру, это будет первый случай с 2012 года, когда один и тот же фильм выигрывает статуэтки и в категории «Лучшая картина», и в категории «Лучший актер». В последний раз такого успеха добились фильм «Артист» и его звезда Жан Дюжарден.

Киллиан Мерфи также может стать первым в истории победителем в номинации «Лучший актер», родившимся в Ирландии.

5. В этом году на «Оскар» номинированы четыре семейные пары

Режиссер Жюстин Трие написала «Анатомию падения» в соавторстве со своим партнером Артуром Харари. Оба они номинированы в категории «Лучший оригинальный сценарий».

На церемонии вручения «Золотых глобусов» Трие рассказала, что пара сочиняла фильм, «застряв дома» во время пандемии. «Странным образом», пошутила она, в результате они не убили друг друга.

Кристофер Нолан и Эмма Томас номинированы в качестве продюсеров «Оппенгеймера» в номинации «Лучшая картина».

Грета Гервиг и Ноа Баумбак номинированы за сценарий к фильму «Барби», а Марго Робби и Том Акерли — как продюсеры в номинации «Лучшая картина».

6. Брэдли Купер — пятый по количеству номинаций человек, так пока ни разу и не получивший «Оскар»

Актер, получивший известность после фильма «Мальчишник в Вегасе», был номинирован на «Оскара» 12 раз за свою актерскую, режиссерскую и писательскую работу в различных картинах.

Но до сих пор он не выиграл ни одной статуэтки.

Большим числом номинаций без победы могут похвастаться только звукорежиссер Грег Рассел (16 номинаций), композитор Томас Ньюман (15), автор песен Дайан Уоррен (15) и постановщик спецэффектов Дэниел Судик (13).

В этом году Куперу вряд ли удастся прервать свою серию неудач, поскольку его фильму «Маэстро» не прочат победу в номинациях (их три — «Лучший актер», «Лучшая картина» и «Лучший оригинальный сценарий»).

7. Два номинанта установили рекорд среди актеров-геев

Впервые в истории два открытых актера-гея номинированы за роли открытых геев.

Это Колман Доминго, играющий активиста движения за гражданские права Баярда Растина («Растин»), и Джоди Фостер, сыгравшая роль Бонни Столл, подруги и тренера пловчихи Дайаны Найэд («Дайана Найэд»).

Единственный раз, когда открытый гей-актер был номинирован на «Оскар», был в 1998 году. Сэр Иэн Маккеллен был номинирован за фильм «Боги и монстры», и тоже за роль открытого гея.

8. Лили Гладстоун — первая в истории коренная американка, номинированная на лучшую актрису

37-летняя актриса — не первая представительница коренного населения, номинированная на звание лучшей актрисы: до нее были Кейша Касл-Хьюз из фильма «Оседлавший кита» и Ялица Апарисио из «Ромы».

Но звезда «Убийц цветочной луны» — первая представительница США. Актриса родом из резервации индейцев блэкфит на севере Монтаны.

Она уже получила призы SAG Awards и «Золотой глобус», и в обоих случаях в своих выступлениях она говорила на своем родном алгонкинском языке блэкфут.

9. Фильм «Американское чтиво» уже побил рекорд

Номинации Джеффри Райта и Стерлинга К. Брауна ознаменовали первый случай, когда два чернокожих актера были номинированы в главных и вспомогательных категориях за один и тот же фильм.

«Американское чтиво» рассказывает о разочаровавшемся чернокожем авторе, который в шутку пишет книгу, обыгрывающую расовые стереотипы, а издатели из кожи вон лезут, чтобы выпустить ее.

10. Роберт Дауни-младший почти наверняка получит «Оскара» благодаря Кристоферу Нолану

Этот год отличается от предыдущей номинации Дауни-младшего в 2008 году на лучшего актера второго плана за фильм «Солдаты неудачи».

Тогда он уступил золотую статуэтку Хиту Леджеру, сыгравшему Джокера в «Темном рыцаре».

Роберт Дауни-младший сыграл Льюиса Штраусса, возглавлявшего Комиссию по атомной энергии США в 1950-х годах.

В этом году Дауни-младший почти наверняка победит благодаря своей роли в фильме «Оппенгеймер», который, по совпадению, также снял Кристофер Нолан.

11. Один композитор умер до объявления его номинации на «Оскар»

Канадский музыкант Робби Робертсон, также известный как участник рок-группы The Band, написал саундтрек к фильму «Убийцы цветочной луны».

Робертсон и режиссер Мартин Скорсезе сотрудничали над несколькими фильмами на протяжении десятилетий, но композитор, к сожалению, умер в августе прошлого года, так и не успев выпустить «Убийц».

Музыкант также работал над музыкой к таким фильмам, как «Бешеный бык», «Король комедии», «Цвет денег», «Казино», «Банды Нью-Йорка», «Волк с Уолл-стрит» и «Ирландец».

Он посмертно номинирован на премию за лучшую оригинальную партитуру, а Скорсезе посвятил «Убийц цветочной луны» памяти Робертсона.