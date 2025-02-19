«Оскорбления за предложение принять закон об иноагентах безнаказанными не останутся» – заявление депутата

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Магеррам Магеррамов задается вопросом - не является ли этот акт буллинга депутата заказом зарубежных спонсоров

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов на пленарном заседании Мажилиса сделал заявление о том, что оскорбления в адрес депутата Ирины Смирновой за предложение принять закон об иностранных агентах безнаказанными не останутся, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Магеррамов напомнил, что на прошлом пленарном заседании Мажилиса депутат фракции НПК Ирина Смирнова выступила с депутатским запросом, выдвинув инициативу о принятии в Казахстане закона об иностранных агентах. Суть предложения состояла в установлении открытости и прозрачности в деятельности зарубежных НПО, «чтобы мы, как государство и граждане суверенной страны, знали, на какие цели идут эти деньги и что они не тратятся во вред интересам народа Казахстана».

«Подобные законы уже давно действуют в тех же США, Франции, Австралии и других странах. Данная инициатива нашей коллеги получила поддержку широкого круга ответственных граждан-патриотов, за что мы им благодарны. Но в то же время вызвала крайне агрессивную реакцию у определённых лиц. Началось плановое распространение фейков, откровенных оскорблений и буллинга в отношении депутата.

Устроивших эту травлю уже давно называют в числе тех, кто получал, возможно и сейчас получают, финансирование от зарубежных организаций, таких как USAID и их прокси-структуры. При этом не исключено, что и от иностранных государств напрямую получали. По сути, через информационное пространство мы столкнулись с открытым проявлением давления и попыткой оклеветать представителя высшего представительного органа власти страны. Попытка оправдаться публично, ссылаясь на взломы, только подчеркивают двойственную сущность таких личностей», - сказал мажилисмен.

Магеррам Магеррамов задается вопросом - не является ли этот акт буллинга депутата заказом зарубежных спонсоров, которые могут преследовать какие-то свои цели, и напомнил, что основополагающими принципами деятельности Республики Казахстан являются общественное согласие и политическая стабильность.

«Если мы будем позволять так поступать с нашими коллегами всевозможным зарубежным иноагентам, то эти принципы останутся лишь нашими благими намерениями. В то же время, мы призываем компетентные органы решительно пресекать все попытки нарушения закона и принципов правопорядка. Народная партия Казахстана будет добиваться справедливости в судебном порядке, оскорбления в адрес депутата Мажилиса от нашей фракции Смирновой безнаказанными не останутся. Как сказал глава государства, мы в Казахстане будем жить по принципам закона и порядка. Это наша неизменная ценность, которую должно защищать все общество», - резюмировал депутат Магеррамов.

#мажилис #заявление #Магеррам Магеррамов

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