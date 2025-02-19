«Оскорбления за предложение принять закон об иноагентах безнаказанными не останутся» – заявление депутата

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов на пленарном заседании Мажилиса сделал заявление о том, что оскорбления в адрес депутата Ирины Смирновой за предложение принять закон об иностранных агентах безнаказанными не останутся, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Магеррамов напомнил, что на прошлом пленарном заседании Мажилиса депутат фракции НПК Ирина Смирнова выступила с депутатским запросом, выдвинув инициативу о принятии в Казахстане закона об иностранных агентах. Суть предложения состояла в установлении открытости и прозрачности в деятельности зарубежных НПО, «чтобы мы, как государство и граждане суверенной страны, знали, на какие цели идут эти деньги и что они не тратятся во вред интересам народа Казахстана».

«Подобные законы уже давно действуют в тех же США, Франции, Австралии и других странах. Данная инициатива нашей коллеги получила поддержку широкого круга ответственных граждан-патриотов, за что мы им благодарны. Но в то же время вызвала крайне агрессивную реакцию у определённых лиц. Началось плановое распространение фейков, откровенных оскорблений и буллинга в отношении депутата. Устроивших эту травлю уже давно называют в числе тех, кто получал, возможно и сейчас получают, финансирование от зарубежных организаций, таких как USAID и их прокси-структуры. При этом не исключено, что и от иностранных государств напрямую получали. По сути, через информационное пространство мы столкнулись с открытым проявлением давления и попыткой оклеветать представителя высшего представительного органа власти страны. Попытка оправдаться публично, ссылаясь на взломы, только подчеркивают двойственную сущность таких личностей», - сказал мажилисмен.

Магеррам Магеррамов задается вопросом - не является ли этот акт буллинга депутата заказом зарубежных спонсоров, которые могут преследовать какие-то свои цели, и напомнил, что основополагающими принципами деятельности Республики Казахстан являются общественное согласие и политическая стабильность.