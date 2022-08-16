Особая забота

В Арысе открылся Центр коррекционного развития. Он предназначен для детей с нарушениями речи и слуха, с задержками общего и умственного развития.

В городе проживают 495 детей с ограниченными возможностями в возрасте до 18 лет. Почти половина из них для реабилитации пользуется услугами социального центра «Равное общество», созданного в Арысе в прошлом году. Открытие еще одного Центра коррекционного развития позволит увеличить охват специализированной помощью остальных детей.

Уже в первый день работы центра поступило более 30 заявлений от родителей, изъявивших желание, чтобы с их детьми работали профессиональные психологи и дефектологи, помогая им социализироваться и обретать элементарные навыки, позволяющие по возможности научиться самостоятельно заботиться о себе.

В центре с детьми занимаются четыре воспитателя и два помощника, психолог, два специалиста-дефектолога. Есть также медсестра и повар.