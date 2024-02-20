Особую социальную поддержку для переселенцев в СКО предлагает ввести аким области

Сенат, Общество
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Ряд предложений он высказал в ходе правительственного часа по вопросам демографии в Сенате

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов предлагает ввести для переселенцев в регион особую социальную поддержку, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, Гауез Нурмухамбетов предлагает применить Пилотный проект в области с внесением изменений в Социальный кодекс в части увеличения в 2 раза единовременных пособий на рождение и по уходу за ребенком, ежемесячного государственного пособия многодетным матерям, имеющих 4-х и более детей, постоянно проживающим на территории области.

Также аким СКО считает необходимым внедрить новый механизм по выплате субсидий работодателям в размере 30 МРП в течение двух лет за каждого трудоустроенного безработного, которые стабильно выплачивают зарплату и производят социальные и налоговые отчисления. По его словам, это позволит вывести из тени трудовые отношения и обеспечить повышение заработной платы в частном секторе до уровня среднемесячной по области.

- Предлагаем внести в Правила добровольного переселения изменения в части увеличения суммы предоставления сертификата экономической мобильности до 1 625 МРП, а также рассмотреть возможность разработки новых Правил предоставления единовременной выплаты социальной помощи социально-уязвимым слоям населения, молодым специалистам, прибывшим с «Дипломом в село», а также переселенцам и кандасам, один раз в год в размере 35 МРП на приобретение дров и угля, в силу того, что отопительный период в нашем регионе длится 222 дня; а также дополнить категорию лиц, имеющих право на заселение в дома по программе «Енбек», участниками внутриобластного переселения, - отметил аким.

Кроме того, он предложил предусмотреть выдачу сертификатов экономической мобильности участникам внутриобластного переселения, в том числе пенсионерам; дополнить местную региональную программу механизмом софинансирования из республиканского бюджета через Отбасы Банк.

- Вместе с тем, для нашей области актуальным вопросом остается подведение природного газа. Отсуствие этой инфраструктуры является сдерживающим фактором для привлечения потенциальных инвесторов и улучшения своих социально-бытовых условий жителей области, - добавил Гауез Нурмухамбетов.

Также на заседании спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что программа переселения с юга на север не дала никаких результатов.

#программа #СКО #поддержка #Гауез Нурмухамбетов #переселенцы

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