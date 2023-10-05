Осторожно: вспышка кори!

Общество
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Ирина Лонгвинова

Четыре учителя и один воспитатель детсада заболели корью в Актау.

Увеличение случаев заболеваемости корью зафиксировано в городе у Каспия в этом году. Официальная статистика насчитывает 122 случая болезни, среди них 101 эпизод – дети до 14 лет. Заразились опасной инфекцией четыре преподавателя средних школ и один воспитатель детского сада.

Врачи Актау бьют тревогу. Большая часть заразившихся – непривитые. Низкая активность в плане вакцинации, считают медики, и привела к вспышке давно забытого заболевания. В садиках ввели режим карантина, запретили массовые мероприятия. Медсестры отчитываются управлению здравоохранении о количестве привитых в классах и группах. Однако статистика продолжает расти.

Из 122 зарегистрированных заболевших вакцинированы четыре ребенка до шести лет и трое взрослых. У двух детей отказ от вакцинации V1 и V2, еще 71 ребенок не привит по желанию родителей, 18 – по возрасту, 6 – по причине мед­отвода, по 18 – нет сведений (взрослые, которые потеряли форму, не знают, привитые или нет).

По данным управления, показатель на 100 тыс. населения составляет 39,9. В прошлом году не было ни одного случая заболевания.

Среди школьников зарегистрировано 14 случаев заболевания, еще 9 человек – воспитанники детских садов. Самое большое количество случаев среди детей, не посещающих школы и детсады. Смертельных случаев нет. Однако врачи напоминают, что это инфекционное заболевание является наиболее опасным, и лучшим способом предупредить его по-прежнему остается вакцинация.

Напомним, корь характеризуется высокой температурой (до 40,5°C), воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной пятнисто-папулезной сыпью кожных покровов, общей интоксикацией.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2018 году в мире от кори погибли около 140 тыс. человек, большинство из них – дети в возрасте до пяти лет. Корь остается одной из заметных причин детской смертности в развивающихся странах (1,3% детской смертности на 2016 год).

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