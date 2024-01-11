Освобожден ряд судей Верховного суда

Сенат, Парламент
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Тусупбекова Лаура
корреспондент
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Сенат на пленарном заседании согласился с освобождением ряда судей Верховного суда, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Представление главы государства об освобождении судей Верховного суда Касимова Акылтая Ахметжановича, Савиновой Альфии Сагдулловны, Саппаровой Айгуль Ануарбековны и Исмаилова Ербола Жукатовича огласил председатель высшего судебного совета Денис Шипп.

«На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда Касимова Акылтая Ахметжановича, Савиновой Альфии Сагдулловны, Саппаровой Айгуль Ануарбековны в связи с уходом в отставку, а также Исмаилова Ербола Жукатовича в связи с назначением на другую должность», - сказал Денис Шипп.

Он пояснил, что судьи Савинова и Саппарова достигли пенсионного возраста, судья Касимов достиг предельного возраста пребывания в должности судьи – 67 лет.

«Все имеют большой опыт судейской работы от 26 до 41 года. Судья Исмаилов решением Высшего евразийского экономического совета от 25 декабря 2023 года №12 назначен на должность судьи суда Евразийского экономического союза с 1 января 2024 года. Все вышеназванные судьи пользуются большим авторитетом в судейском сообществе», - отметил Денис Шипп.

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