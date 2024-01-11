Освобожден ряд судей Верховного суда

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Представление главы государства об освобождении судей Верховного суда Касимова Акылтая Ахметжановича, Савиновой Альфии Сагдулловны, Саппаровой Айгуль Ануарбековны и Исмаилова Ербола Жукатовича огласил председатель высшего судебного совета Денис Шипп.

«На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении от должностей судей Верховного суда Касимова Акылтая Ахметжановича, Савиновой Альфии Сагдулловны, Саппаровой Айгуль Ануарбековны в связи с уходом в отставку, а также Исмаилова Ербола Жукатовича в связи с назначением на другую должность», - сказал Денис Шипп.

Он пояснил, что судьи Савинова и Саппарова достигли пенсионного возраста, судья Касимов достиг предельного возраста пребывания в должности судьи – 67 лет.