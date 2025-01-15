От Australian Open до Davis Cup

Так, лучшая теннисистка нашей страны и седьмая ракетка мира Елена Рыбакина встречалась с хозяйкой корта – 16-летней Эмерсон Джонс, занимающей 293-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и получившей wild-card на данный турнир. В первом и втором сетах казахстанка отдала сопернице всего по одному гейму, выиграв ее со счетом 6:1, 6:1. Их матч продолжался всего 54 минуты.

Следующей соперницей Рыбакиной во втором раунде Australian Open 2025 станет 17-летняя американка Ива Йович (191-е место в рейтинге WTA).

Провела свой первый матч и вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева, занимающая 23-е место в рейтинге WTA. Она встречалась с 41-й ракеткой мира Элиной Аванесян. Первый сет остался за представительницей Армении – 6:4, во втором Юлия сумела взять реванш, выиграв со счетом 7:5. В решающей третьей партии Путинцева сыграла еще более убедительно, одержав победу со счетом 6:2. Во втором круге Australian Open 2025 наша спортсменка сыграет против китаянки Чжан Шуай (204-е место в WTA).

В это же время был объявлен состав мужской сборной Казахстана­ на матчи против Пакистана в рамках розыгрыша Кубка Дэвиса в первой мировой группе. Напомним, что поединки состоятся 1–2 февраля в Астане на закрытом хардовом корте. Тренерский штаб во главе с Юрием Щукиным выбрал следующих игроков: Александра Шевченко, Тимофея Скатова, Дмитрия Попко, Бейбита Жукае­ва и Дениса Евсеева. Отборочные матчи Кубка Дэвиса будут состоять из четырех одиночных и одной парной встреч и пройдут в трехсетовом формате.