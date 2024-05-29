От концертов до фестивалей: как отметят День защиты детей в Астане

Столица
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Дана Аменова
Корреспондент

Для жителей и гостей столицы готовят разнообразную развлекательную программу, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По информации столичного акимата, в честь первого праздника лета в пяти районах Астаны пройдут десятки разноплановых мероприятий, в том числе концерты, акции, выставки, соревнования, творческие фестивали и многое другое.

30 мая в 18:00 в Амфитеатре состоится церемония открытия сезона «Жасыл ел».

В 10 утра 31 мая в теннисном центре «Билайн Арена» общественный фонд «Бақытты шаңырақ» организует праздничное мероприятие для детей.

В это же время в парке жилого массива «Железнодорожный» жителей приглашают на показательные выступления по мотокроссу «Юнимото».

30 мая в 10:00 в Доме Дружбы состоится Круглый стол «Защита детей – защита будущего страны».

С 18:00 будет организована концертная программа в формате плавающего театра на реке Есиль с участием артистов эстрады.

В это же время в парке Влюбленных организуют ярмарку продукции Европейских стран с развлекательной программой.

На площадке у здания Дворца школьников им. М.Утемисова ждут гостей на фестиваль уличного искусства «Энергия детства».

На Аллее писателей в 12:00 можно посетить танцевальный флешмоб «Здоровый образ жизни - здоровая семья» и праздник детства «Балғын балалар - біздің болашағымыз».

В 12:00 и в 14:00 в парке «Жерұйық» также организуют праздничные концерты «Здравствуй, лето!» и «Елдің бақыты - балалық шағы».

В Триатлон парке в это же время проведут семейный забег Ailand Family Run.

В течение дня в парке аттракционов около центра семейного отдыха Ailand будет проходить летний фестиваль с анимационной программой для детишек.

В сквере Коргалжын жилого массива Коктал с 10:00 гостей ждет концертная программа Koktal Junior.

Театр кукол к празднику подготовил сказку М.Аргимбаева «Элвин и жители волшебного леса». Показы – в 12:00 и 16:00.

31 мая в ТРЦ Mega Silk Way выступит «Московский цирк Никулина». Представления будут проходить с 1 по 25 июня.

31 мая с 11:00 в парке Коктал пройдут Веселые старты для детей с особыми образовательными потребностями.

В парке «Жерұйық» в 15:00 того же дня организуют спортивные национальные игры по перетягиванию каната, поднятию гири и асык ату.

В Триатлон парке в 15:00 состоятся традиционные Веселые старты «Папа, мама и я – вместе дружная семья».

Концерт «Бақытты балалар – бейбіт елдің тірегі» астанчане могут посетить в жилых массивах Кирпичный, Казгородок, Өндіріс и в парке Ататюрк в 11:00. На последней локации гостей ждут рисунки на асфальте, веселые старты для детей, выступления аниматоров и раздача сладких подарков.

В парках «Жетісу» и «Столичный» в 15:00 устроят веселые старты среди особенных детей.

1 и 2 июня в парке Жетісу с 10:00 будет работать семейный фестиваль «Бөпе fair». Со 2 по 10 июня в парке аттракционов у ЦСО Ailand организуют ежедневную шоу-программу для детей с караоке, танцевальными баттлами, играми и конкурсами.

В 06:30 утра в Триатлон парке 1 июня стартуют участники благотворительного забега «Charity Samruk Marathon – 2024».

1 и 2 июня на городской площади пройдет фестиваль «Creative Summer» с 14:00 до 20:00.

1 июня в 15:00 на Арбате состоится караоке мероприятие «Қара, оқы», юные участники смогут исполнить популярные песни на сцене.

1 июня в столичном Амфитеатре в течение всего дня будет проходить Детский фестиваль творчества и спорта.

В 11:00 часов 1 июня в жилом массиве «Пригородный» пройдет праздничный концерт для детей.

В сквере «Айгыржал» в жилом массиве «Уркер» в 14:00 начнется концерт с шоу-программой и аниматорами для детей.

На открытых площадках во всех пяти районах столицы будут проходить праздничные концерты.

Театр «Жастар» в 11:00 и 12:30 приглашает юных зрителей на сказку Л.Толстого «Буратино».

В этот же день в 15:00 на понтонной сцене на набережной реки Если пройдет праздничный концерт.

2 июня пройдет велопробег «Ерекше әлем» ко дню защиты детей, по объездной дороге Косшы- Ильинка с 09:00 до 13:00.

Симфонический оркестр столичной филармонии выступит с благотворительным концертом «Балалардан балаларға базарлық», этно-мемориальный комплекс «Карта Казахстана «Атамекен» проведет День открытых дверей, а русский театр драмы имени Горького приглашает на показ сказки Супонина «Коза-Дереза».

По инициативе районных акиматов для детей из малообеспеченных семей в честь праздника организуют походы в кино, музеи, театры.

Также в городской администрации добавили, что в районах столицы ко Дню защиты детей официально откроют несколько новых дворовых пространств.

 

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