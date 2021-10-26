Свежий выпуск

От медицинского туризма до финансов

Анвар Ахметов

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли, финансов, транспортной логистики, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, ГМК, фармацевтики и других.

Глава Правительства РК отметил потенциал торгово-экономических отношений и инвес­тиционного сотрудничества Казахстана с Венгрией на фоне высоких темпов восстановления национальных экономик. В рамках казахстанско-венгерского бизнес-форума достигнуты договоренности по осуществлению совместных проектов в области медицинского туризма, АПК, возобновляемой энергетики, транспорта и логистики, финансов.

Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам сотрудничества на площадке Международного финансового центра «Астана». К настоящему времени в МФЦА работает представительство EXIM-банка Венгрии, планируется расширение взаимодействия с другими венгерскими финансово-банковскими структурами.

Экономика Венгрии является одной из наиболее развитых в регионе Центральной и Восточной Европы. В 2020 году ВВП страны составил 155 млрд долларов.

По прогнозам Европейской комиссии, после падения на 5% в 2020-м рост экономики Венгрии в 2021-м составит 6,3%. Ведущими отраслями венгерской экономики являются машиностроение, АПК, металлургия, индустрия стройматериалов, фармацевтика, транспорт и логистика, пищевая, легкая и химическая промышленность.

В июне Венгрия стала первой европейской страной, заключившей с Казахстаном соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации. В сентябре возобновила прямое регулярное авиасообщение между Нур-Султаном и Будапештом. Рассматривается также возможность открытия прямых авиарейсов между Алма­ты и столицей Венгрии.

Во встрече приняли участие министры: национальной экономики – Асет Иргалиев, финансов – Ерулан Жамаубаев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каир­бек Ускенбаев, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Жанибек Абдрашов, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.

Популярное

Все
Бесплатное образование после армии: Минобороны подписало соглашение с вузами
Казахстан возьмет займ у МБРР для финансирования дефицита бюджета
Досрочно прекращены полномочия мажилисмена Айбека Паяева
Права на земельные участки хотят предоставлять в электронном формате в Казахстане
Народ уже не верит, что вопрос решится – депутат недоумевает, почему госорганы разрывают договоры о закупах продуктов в пик низких цен
Автомобиль врезался в арку в Сатпаеве: водитель сгорел заживо
"Мы не преступники" – экс-министр Биртанов сказал последнее слово в суде
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Депутат Рау предлагает обсуждать с Парламентом международные займы
Замглавы МЦРИАП ответил на вопрос о плохом Интернете
Постановочное видео со стрельбой в Актау переполошило Казнет
Сколько иностранцев с 21 сентября подали заявки на ИИН, сообщили в Минцифры
Мировые лидеры поздравляют Токаева с Днем Республики
Центр иппотерапии открыли в Астане
О развитии Интернета на фоне радиофобии у казахстанцев высказался замглавы Минцифры
Трех пропавших детей обнаружили в горах Алматинской области
5 млн га сельхозземель вернули в госсобственность. План исполнен досрочно
Ювелирные изделия на полмиллиарда тенге контрабандой пытались ввезти в Казахстан
Пропавший в Алматинской области больше месяца назад подросток скрывался в полях
В День Республики очередникам столицы вручили ключи от квартир
"Пора признать, что система ОСМС провалилась" – депутат Конуров призывает вернуться к государственной медицине
Дело об истязании мужем беременной жены расследует полиция Алматы
Скляр провел переговоры с заместителями главы Правительства России
Стрельба в Сатпаеве: задержаны участники драки
День библиотекаря появился в Казахстане
Президент посетил торжественный концерт в честь Дня Республики
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с главой Европейской комиссии
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Атырауской области
Венецианская комиссия оценила проходящие в Казахстане преобразования
Воспитатель била детей в детсаду Аксу
Заседание ЕМПС в Ереване: о чем договорились лидеры евразийской "пятерки"
Астана попала в Книгу рекордов Гиннесса
Президент присвоил высшие воинские и специальные звания, классные чины
Казахстанский боксер нокаутировал мексиканца на профессиональном ринге
Машину-двойника выявили в Акмолинской области
Экс-главу Китая вывели под руки из президиума на съезде КПК
Лодка с рыбаками перевернулась на водохранилище в Карагандинской области
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Предвыборный штаб кандидата в президенты Каракат Абден начал работу
Адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону в Караганде
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Древнее поселение эпохи бронзы, похожее на Аркаим, раскопали в Костанайской области.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Шестилетние братья скончались от неизвестной болезни в Костанайской области
Женщину-юриста убили в Алматы
Установлен подозреваемый в убийстве женщины-юриста в Алматы
Студенты колледжа повесились в Шымкенте
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Столица Казахстана становится хабом мировой политики
Владимир Путин прибыл в Астану
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
20-летний таксист на арендованном авто распространял наркотики в Астане
В убийстве женщины-юриста в Алматы подозревают ее бывшего мужа
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
Какие документы подписали Казахстан и Туркменистан по итогам переговоров
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана

Читайте также

Свежий выпуск
Выпускника алматинской NIS Аманмырзу Жусипхана запостил мэр…
Свежий выпуск
В День Республики очередникам столицы вручили ключи от квар…
Свежий выпуск
На страже
Свежий выпуск
Любить Родину

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]