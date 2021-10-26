От медицинского туризма до финансов

Стороны обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сферах торговли, финансов, транспортной логистики, сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, ГМК, фармацевтики и других.

Глава Правительства РК отметил потенциал торгово-экономических отношений и инвес­тиционного сотрудничества Казахстана с Венгрией на фоне высоких темпов восстановления национальных экономик. В рамках казахстанско-венгерского бизнес-форума достигнуты договоренности по осуществлению совместных проектов в области медицинского туризма, АПК, возобновляемой энергетики, транспорта и логистики, финансов.

Особое внимание в ходе переговоров уделено вопросам сотрудничества на площадке Международного финансового центра «Астана». К настоящему времени в МФЦА работает представительство EXIM-банка Венгрии, планируется расширение взаимодействия с другими венгерскими финансово-банковскими структурами.

Экономика Венгрии является одной из наиболее развитых в регионе Центральной и Восточной Европы. В 2020 году ВВП страны составил 155 млрд долларов.

По прогнозам Европейской комиссии, после падения на 5% в 2020-м рост экономики Венгрии в 2021-м составит 6,3%. Ведущими отраслями венгерской экономики являются машиностроение, АПК, металлургия, индустрия стройматериалов, фармацевтика, транспорт и логистика, пищевая, легкая и химическая промышленность.

В июне Венгрия стала первой европейской страной, заключившей с Казахстаном соглашение о взаимном признании паспортов вакцинации. В сентябре возобновила прямое регулярное авиасообщение между Нур-Султаном и Будапештом. Рассматривается также возможность открытия прямых авиарейсов между Алма­ты и столицей Венгрии.

Во встрече приняли участие министры: национальной экономики – Асет Иргалиев, финансов – Ерулан Жамаубаев, первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каир­бек Ускенбаев, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Венгрии Жанибек Абдрашов, сообщила пресс-служба Премьер-министра РК.