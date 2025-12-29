Пятилетний юбилей Казахстанского агентства международного развития «KazAID» приобретает особое значение в день Независимости Казахстана. За время суверенного развития Казахстан прошёл путь от государства, получающего международную помощь, до страны, способной оказывать её другим. Формирование собственной системы официальной помощи развитию (ОПР) и создание KazAID стало одним из значимых результатов независимой государственности и показателем экономического роста и укрепления международной роли Казахстана

Фото: kazpravda.kz

Миссия KazAID заключается в содействии устойчивому развитию и инклюзивному росту в странах-партнерах путем предоставления ориентированной на результат технической помощи.

Формирование системной основы для оказания ОПР стало стратегическим шагом в укреплении международного авторитета Казахстана. Этот процесс развивался последовательно:

2006 год : Международное сообщество признает Казахстан страной с доходом выше среднего, что послужило отправной точкой для перехода к новой роли — страны, предоставляющей ОПР.

2014 год : Принимается Закон Республики Казахстан «Об официальной помощи развитию», который создает правовую базу и систематизирует весь процесс оказания помощи.

2015 год : Казахстан получает статус приглашенного в работе Комитета содействия развитию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что свидетельствует о признании его усилий на международном уровне.

2020 год: Правительство Республики Казахстан учреждает Казахстанское агентство международного развития «KazAID» в качестве национального оператора в сфере ОПР, завершая формирование институциональной структуры.

Для полного понимания масштаба деятельности KazAID за первые пять лет необходимо обратиться к ключевым количественным показателям.

Общий объем ОПР : За последние 5 лет Казахстан предоставил официальную помощь развитию странам-партнерам на сумму свыше 183 млн долларов США.

Географический охват : Помощь Казахстана была оказана более чем 40 странам мира, что подчеркивает глобальный характер деятельности агентства.

Развитие человеческого капитала : В Казахстане прошли обучение более 10 000 иностранных студентов и слушателей из 32 стран, что является прямым вкладом в кадровый потенциал государств-партнеров.

Объем гуманитарной помощи: Только за период с 2021 по 2024 год объем оказанной гуманитарной помощи Казахстаном другим странам составил свыше 15,3 миллиарда тенге.

Пять лет в цифрах: Масштаб и география влияния

География проектов KazAID охватывает как ближайших соседей, так и дальнее зарубежье. Приоритетным направлением остается Центральная Азия и Афганистан, помощь активно оказывается странам Кавказа, а также африканским государствам, таким как Сьерра-Леоне и Того.

Одним из главных приоритетов KazAID является передача знаний и развитие профессиональных навыков. Флагманские образовательные программы агентства стали эффективной платформой для обмена опытом и укрепления региональных связей.

«Достык: Дипломатия» : Эта программа, ориентированная на дипломатов из стран Центральной Азии, укрепила региональный диалог через семинары, интерактивные сессии и привлечение экспертов из международных и региональных организаций по таким важным темам, как достижение Целей устойчивого развития (ЦУР) и трансграничное сотрудничество.

«Достык: Цифровизация» : Программа нацелена на передачу уникального казахстанского опыта в сфере цифровизации для государственных служащих из Центральной Азии.

«Авиценна: Здравоохранение»: Эта инициатива обеспечивает академическую мобильность и повышение квалификации для студентов-медиков и преподавателей из Кыргызстана и Таджикистана, способствуя развитию профессиональных связей в сфере здравоохранения.

Ценность программ подтверждают отзывы их участников. Суннатилла Вахабов, Первый секретарь Министерства иностранных дел Республики Узбекистан, отметил: «KazAID объединил нас с коллегами из Центральной Азии и открыл важные темы для обсуждения. Благодарю за эту уникальную площадку для диалога»;Жанарa Иманалиева, аналитик Министерства цифрового развития Кыргызской Республики: «Программа объединила представителей Центральной Азии, создав интерактивную и насыщенную среду. Благодаря этому опыту я смогла развить важные навыки, расширить знания в области международных отношений и полностью реализовать свои ожидания от участия».

Наряду с образовательными инициативами, KazAID реализует масштабные инфраструктурные проекты и оказывает гуманитарную помощь.

В качестве символа дружбы и взаимопомощи Казахстан реализует проект по строительству школы на 960 учащихся в турецком городе Газиантеп после разрушительных землетрясении. Архитектурная концепция здания выполнена в форме стилизованной буквы «К», что символизирует Казахстан и подчеркивает особый характер этого дара братскому турецкому народу. KazAID является оператором строительства и ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

Помимо инфраструктурных объектов, агентство на регулярной основе оказывает критически важную региональную поддержку. Среди примеров - поставки горюче-смазочных материалов в Кыргызстан и Таджикистан. Демонстрируя готовность делиться технологическим опытом, KazAID содействовал передаче модулей электронного правительства «eGov» в Таджикистан, Сьерра-Леоне и Того.

На сегодняшний день KazAID подписал 27 меморандумов о взаимопонимании с различными организациями, что укрепляет репутацию Казахстана как надежного и ответственного участника глобального процесса развития.

Среди ключевых партнеров KazAID — ведущие мировые и региональные агентства развития, такие как Японское агентство международного сотрудничества (JICA), Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA), Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA), Французское агентство развития (AFD), а также структуры ООН, включая ПРООН и ЮНИСЕФ, и ОЭСР.

Деятельность агентства получает высокую оценку от зарубежных коллег, что подтверждает его соответствие лучшим мировым практикам.

«Успех KazAID укрепляет репутацию Казахстана как надежного партнера в международной системе развития и служит вдохновляющим примером для всего региона. Эта веха символизирует не только впечатляющий рост национального агентства, но и историческую трансформацию Казахстана из страны-получателя международной помощи в страну-донора. С момента своего создания в 2020 году KazAID стал важным двигателем международных усилий Казахстана в области развития», - Катаржина Вавьерниа, Постоянный представитель ПРООН в Казахстане.

Опираясь на достижения первых пяти лет, KazAID ставит перед собой амбициозные цели, направленные на дальнейшее укрепление позиций Казахстана как ответственного участника глобальной системы развития.

Председатель Правления KazAID Аркен Арыстанов подтверждает этот курс:

«5 лет назад мы только начинали путь формирования казахстанской системы официальной помощи развитию. Сегодня KazAID реализует десятки проектов... Впереди новые амбициозные цели: расширение географии проектов, углубление регионального сотрудничества и внедрение инноваций, которые позволят Казахстану и дальше быть надежным партнером в сфере ОПР».

Пять лет работы KazAID демонстрируют, как далеко продвинулся Казахстан за годы Независимости: от молодой страны, получающей поддержку, до государства, способного делиться знаниями, ресурсами и опытом. Развитие национальной системы официальной помощи развитию стало естественным этапом зрелости казахстанской государственности и укрепления международного авторитета.