От объявления режима ЧС до возвращения домой

Вчера в Западно-Казах­станской области введен режим чрезвычайной ситуа­ции в связи с паводками. Как и ожидалось, на пяти транс­граничных реках, берущих начало в России, повысился уровень воды. Усилены меры безопасности в Казталовском и Жангалинском районах, по территории которых проходят реки Большой и Малый Узени. Опасного уровня достиг­ли реки Чаган и Деркул. Из-за прорыва дамбы ждут эвакуации жители села Узунколь Теректинского района. Вчера сброс воды в реке Урал с Ириклинского водо­хранилища увеличен почти в пять раз – до 390 кубометров в секунду. По посту в селе Январцево вода поднялась на 141 см, в Уральске – на 117 см, уже превысив прошлогодний максимум. На сайте филиала Управления эксплуатации Ириклинского водохранилища обстановку на объек­те оценивают как спокойную.

На сегодня в регионе действуют 219 эвакуационных пунктов. В понедельник вечером в них были размещены 757 человек. В списке по областному центру указано 27 эвакопунктов – это вузы, школы, дома культуры и ряд предприятий, готовые разместить пострадавших.

В Деркульском поселковом округе города Уральска в эвакопункте, организованном при Доме культуры, размещены 50 человек, при спортклубе «Орал» – 190. Сейчас жители подтопленных поселков и пригородных дачных обществ размещаются в эвакопунк­те при спортшколе-интернате.

– Мы подготовились для принятия людей еще на прошлой неделе, – рассказал ответственный за эвакопункт в спорткомплексе «Орал» Байдаулет Жанбоз. – Первые пострадавшие прибыли еще в субботу вечером, 30 марта. В понедельник ночью свободных мест у нас уже не было.

Среди постояльцев 72 ребенка, есть и беременные женщины. Здесь круглосуточно дежурят врачи и полицейские. Вчера приезжала медицинская бригада, оценивала состояние людей. Санэпидемиологи контролируют качество воды, порядок на кухне, в санузлах. В столовой комплекса организовано трехразовое питание. Продукты, одежду и вещи первой необходимости привозят также волонтеры. Среди постояльцев есть и те, кто из подтопленного дома успел взять лишь документы. Поэтому добровольные помощники везут все – от зубных щеток и тапок до верхней одеж­ды и сладостей к чаю, чтобы поднять настроение людям. В резерве по поселковому округу – эвакопункт в школе.

– Мы на постоянной связи с департаментом по ЧС. Вода прибывает. Пока о возвращении людей в дома не может быть и речи, – говорит Байдаулет Жанбоз.

Ежедневно тонны гуманитарной помощи отправляются в подтопленные районы. Сбор ведет областной филиал партии «Amanat», волонтеры АНК и общественные движения.

Первая машина с продуктами, предметами первой необходи­мос­ти и одеждой от облфилиала партии «Amanat» отправилась в район еще 27 марта. Помощь отгружается ежедневно. Уже отправлено 13 тонн гуманитарной помощи в Каратобинский, Сырымский, Теректинский райо­ны, а также в эвакопункты областного центра. 2 апреля груженая «ГАЗель» ушла в наиболее пострадавший Каратобинский район. Гуманитарку довезут до районного эвакопункта, а после на вертолете отправят в поселки, жители которых находятся в водной осаде.

В борьбу с паводком вступили полицейские Северо-Казахстанской области. Стражи порядка перекрывают опасные участки, обеспечивая безопасность движения. Одним из первых большую воду весны принял Уалихановский район Северо-Казахстанской области. Здесь на дорогах областного значения и на республиканской трассе Кокшетау – Омск образовались переливы. Самый большой появился на дороге Коктерек – Тоспа – Жаскайрат – Кайрат, он тянулся 32 метра, а его глубина достигала 80 см. От перелива повреждена дорога областного значения Кишкенеколь – Золотая нива.

Подтоплены пять домов в селе Мортык. Экстренные службы оперативно отреагировали на ЧП и откачали воду. Полицейские помогли очистить арыки.

– В целом паводковая ситуация в районе стабильная, – сообщил начальник Уалихановского отдела полиции подполковник Руслан Алижанов. – Водопропускные трубы в основном справляются с потоками талых вод. Личный состав работает во взаимодействии с сотрудниками ЧС.

В Карагандинской области из-за последствий паводка режим ЧС местного масштаба введен в Шетском районе. Здесь из-за резкого подъема уровня воды в реке Шерубай-Нура подтопило 40 домов в четырех селах – Кайракты, Аксу, Красная Поляна и Дерипсал. Спасатели эвакуировали около 300 местных жителей, среди которых более 100 детей, и отогнали их скот в безопасное место.

Теперь, когда из подтопленных дворов откачали воду, люди стали возвращаться в свои дома. Первыми вернулись 67 жителей села Кайракты. Местные власти пригнали машины, чтобы помочь людям переехать в родной аул. Еще 119 человек вернулись в село Аксу и десять – в Красную поляну. Большинство из них жили в соседних населенных пунктах у родственников.

Всем сельчанам, пострадавшим от последствий паводка, выплатят денежную компенсацию. В ближайшие дни начнет работать специальная комиссия, которая объедет все дома и оценит ущерб.

Добавим, что на территории Карагандинской области талыми водами размыло шесть участков автомобильных дорог – в Шетском, Бухар-Жырауском, Актогайском и Каркаралинском районах. Движение на них ограничено или закрыто.

Депаратмент по ЧС сообщает, что увеличен сброс воды из Самаркандского, Интумакского и Шерубай-Нуринского водохранилищ. В связи с этим спасатели в экстренном порядке укрепляют валы и укладывают мешки с инертным материалом вокруг 28 сел, которые расположены поблизости.

В акимате Алматинской области сообщают, что ситуация с водоемами находится под контролем. Напомним, в минувшую субботу близ села Байкент Илийского района прорвало плотину Ворошиловского водохранилища объемом 700 тыс. кубометров воды. Как сообщила вчера пресс-служба акимата области, проведены работы по недопущению подтоплений жилого сектора. Водный поток был направлен по основному руслу реки Жармухамет в пруды и далее в Капшагайское водохранилище.

Из близлежащих к озеру сел эвакуировали 17 человек. Волонтеры привезли продукты питания в эвакуационные пункты. Как подчеркнули в областном акимате, благодаря организации штаба и оперативным мерам, принятым уполномоченными службами, удалось избежать жертв среди населения и потери имущества. Руководство региона выразило благодарность всем участникам операции за проявленные неравнодушие, сплоченность и слаженный труд.