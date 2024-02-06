От ответственности до безответственности недалеко

Общество
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Серик Кабдулов

В последние годы учебные заведения Атырауской области ощущают нехватку профессиональных бухгалтеров.

фото из архива "КП"

Чтобы решить этот вопрос, в текущем году в регионе впервые был выделен образовательный грант акима на подготовку школьных бухгалтеров. Главное условие – по окончании учебы отработка в школе в течение пяти лет. Причину сложившейся ситуа­ции местные власти объясняют низкой заработной платой этих специалистов. Главный бухгалтер, к примеру, на руки сейчас получает порядка ста тысяч тенге. Как отметил заместитель акима области Жасулан Бисембиев, пора исправлять ситуацию.

– В этом году мы впервые выделили грант на специальность «бухучет и аудит», так как в школах наблюдается текучка кад­ров. Когда повышали зарплату учителям и они стали получать по 300–400 тысяч тенге, зарплата директоров и бухгалтеров осталась на прежнем уровне. Последние получают сейчас сто тысяч тенге – и это несправедливо. Проанализировав ситуацию, мы приняли решение о выделении целевого гранта. В итоге сейчас студенты учатся за счет местного бюджета, но затем они должны будут пять лет работать в школе, – сказал Жасулан Бисембиев.

Между тем недовольство зарплатой порой выливается в масштабные акции. Так, два года назад бухгалтеры пятнадцати школ одного из районов Атырауской области выдвинули требования об увеличении зарплаты, некоторые написали заяв­ление об увольнении. Коллег поддержали по всему региону. И не только сотрудники школ, но и представители детских садов. Тогда школьные бухгалтеры сформировали несколько требований, среди которых 25-процентная надбавка к зарплате за работу в сельской местности в качестве специалиста по образованию, коммунальные льготы, введение квалификационных категорий, предоставление дополнительных кадров в связи со сложностью работы с порталом государственных закупок либо доплата.

Как отмечают представители финансового сектора учебных заведений, необходимые условия для решения вопроса уже прописаны в документах. Например, согласно подпункту 1 пункта 1 приложения 18 к постановлению Правительства РК от 31 декабря 2015 года, «специалистам здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающим в сельской местнос­ти, по решению местных представительных органов устанавливаются повышенные оклады (тарифные ставки)». А в пункте 9 части 3 статьи 139 Трудового кодекса РК указано, что перечень должностей специалистов, работающих в сельской местности, определяется местным акиматом по согласованию с маслихатом.

Никто не спорит, что бухгалтеры школ несут большую ответственность. Но случается так, что некоторые из них становятся «знаменитостями» местного масштаба, напротив, из-за своей безответственности.

К примеру, в начале года аты­рауским филиалом «Әділдік жолы» были выявлены факты необоснованной выплаты заработной платы и вознаграждений в специализированной гимназии-интернате. Финансовые нарушения в образовательном учреждении начались в 2018 году и продолжались до последнего времени. Наряду с фальсификацией финансовой отчетности в период 2018–2022 годов выплачивались необоснованные премии. В отношении бухгалтера специализированной гимназии-интерната возбуждено административное дело по статье КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности физическими и должностными лицами». И такие факты, к сожалению, не единичны.

#Образование #дефицит #Атырауская область #специалисты #бухгалтеры

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