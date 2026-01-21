Сдерживание цен на продовольственные товары остается приоритетной задачей органов власти
Определился состав на Олимпиаду
Снег, камера – «Мотор!»
Диалог на языке символов
Усилили тренерский штаб
От Мельбурна до Астаны
Возвращенная государству земля – это новые возможности для сельчан
Грандиозные поединки
«Шахтер» намерен вернуться в Премьер-лигу
Вся история стройки – в одном документе
Бой начинается задолго до первого выстрела
Макинцы готовятся к новосельям
Логичное продолжение политической модернизации
Горводоканал все же наказали
Ответ актуальным запросам современности
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Казахстане расширили список заболеваний для лечения по ОСМС
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Школьники 15 января перейдут на дистанционку
Ждем успеха от «Торпедо»
Арктическое вторжение: 40-градусные морозы надвигаются на Казахстан
В Павлодаре будут готовить операторов дронов
Без ухабов и ям
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Реанимобили прибыли в районы
Двенадцать друзей в одном строю
Олжас Бектенов посетил Институт ядерной физики в Алматы
Штрафовать за невывезенный снег будут подрядчиков
В отдаленном ауле – новая школа
«Кайсар» метит в призеры?
Четвертый проигрыш подряд
В селе – новая школа
ДУМК объявило даты мусульманских праздников на 2026 год
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
115 лет Бауыржану Момышулы: имя, которое выбирают защитники Родины
Гвардейцы наполнили столицу новогодним настроением
Американец выплатил сотрудникам $240 млн премии после продажи своей компании
В Нацгвардии начался новый учебный период
В ЗКО ввели в строй первую в РК модульную станцию по очистке сточных вод
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы поздравили воспитанников детских домов с Новым годом
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
К 105-летию Героя Советского Союза Жалела Кизатова издана книга
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Автомобилестроение Казахстана демонстрирует рекордные показатели роста
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Завод почти на 50 млрд тенге построят в Актюбинской области
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
