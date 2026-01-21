Как известно, регионы значительно отличаются по климатическим поясам и специализации. Поэтому компании – поставщики социальных овощей в столицу базируются в разных частях республики. К примеру, лук и капуста выращиваются в Жамбылской и Туркестанской областях и, соответственно, завозятся оттуда. Картофель и морковь – традиционные культуры Павлодарской, Карагандинской и Акмолинской областей, рис доставляется из Кызылординской, сахар – из Жамбылской и Алматинской областей...

В столице механизмы и схема поставок продовольствия отличаются от тех, что применяются в областях. Закуп, сортировку, хранение и доставку в торговые сети социального продовольствия осуществляют компании-сельхозпроизводители, с которыми СПК «Астана» заключает контракты.

Для бесперебойной поставки социально значимых продовольственных товаров в столицу АО «СПК «Астана» уже не первый год практикует систему контрактации и кредитования компаний-поставщиков. «Казахстанская правда» уже рассказывала о принципах действия этой системы, напомним основные ее моменты.

В блоке, где продаются овощи, взору предстают заполненные лотки (первая половина дня) с продукцией, выращенной на фермерских полях. Приличного качества картофель здесь предлагается по цене 201 тенге за килограмм, хорошая морковь – по 170 тенге, лук репчатый – по 209, капуста белокочанная – по 220 тенге за кило. Ценники и качест­во соответствуют нормам. При этом нет никакого ажиотажа или очередей.

Какова ситуация с ценами на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) в крупных торговых сетях столицы на фоне вступления в силу нового Налогового кодекса? Чтобы ответить на этот вопрос, мы посетили в Астане крупный торговый центр Magnum.

Как рассказывает главный менеджер департамента продовольственной безопасности СПК «Астана» Бисултан Амирсеит, контрактация на поставку с той или иной аграрной компанией возможна только при ее соответствии ряду условий. Во-первых, фирма должна быть реальным сельхозпроизводителем, который работает с землей, выращивает нужную аграрную продукцию. Объемы производства, успешность деятельности на этом поприще устанавливаются в том числе по отчетам, сдаваемым в областное управление сельского хозяйства. Поэтому структуры, занимающиеся перекупкой, для роли поставщиков не подходят.

Во-вторых, компания должна обладать своим земельным участком либо арендовать его. В-треть­их, провести полноценный сев контрактируемых сельскохозяйственных культур. В-четвертых, иметь договоры с крупными торговыми сетями Астаны на поставку продукции. Заявки на выдачу заемных средств принимаются в апреле-мае, тогда же и подписываются контракты.

Компании-заемщики получают от СПК льготные, практически беспроцентные кредиты под 0,01% для проведения всего комплекса работ, включающего сев, уход за культурами, уборку урожая, его обработку, закладку на хранение и, наконец, поставку, согласно оговоренному графику, в торговые сети столицы.

Один из важных пунктов контракта устанавливает следующий стандарт – стоимость овощей и картофеля на магазинных полках не должна превышать зафиксированный порог. К примеру, торговые сети не могут превысить цену картофеля выше 215 тенге. Аналогичный показатель для лука – 185, моркови и капус­ты – 220 тенге. Поставки из регио­нов осуществляются в торговые сети Small, Magnum, «Анвар» и «Вкусмарт» с начала сентября по 30 апреля следующего года.

Как известно, в целях недопущения ценовых скачков и сохранения покупательной способности граждан существующий перечень СЗПТ из 19 наименований решением Правительства был расширен до 31. Изначально в список входили мука пшеничная первого сорта; хлеб пшеничный первого сорта (формовой); рожки весовые; крупа гречневая (ядрица); рис шлифованный (круглозерный); картофель; морковь столовая; лук репчатый; капуста белокочанная; сахар-песок белый; масло подсолнечное; говядина с костями; мясо кур (бедро, голень, окорочка куриные); кефир 2–3%-ной жирности; творог 5%-ной жирности; масло сливочное несоленое от 72,5 до 80% жирности (без вкусовых добавок); яйцо куриное первой категории; соль поваренная пищевая.

В недавний дополнительный перечень СЗПТ вошли: огурцы (кроме «корнишонов»); помидоры (кроме сортов «черри» и «виноградные»); яблоки; говядина бескостная; мясной фарш; баранина, включая бескостную; конина, включая бескостную; рыба свежая, охлажденная и мороженая (лещ, карась, судак, карп, сазан); куры (тушки); молоко пастеризованное, ультрапастеризованное, стерилизованное от 2,2 до 6% жирности без вкусовых добавок (за исключением безлактозного); сметана (за исключением безлактозной); сыр твердый, полутвердый 40–50% жирности; чай черный (без вкусовых добавок, кроме пакетированного).

По информации представителя СПК «Астана», мониторинг цен сотрудниками корпорации проводится практически еже­дневно. В связи с расширением списка СЗПТ работы прибавилось. Правда, для полноценного дополнительного расширения ассортимента социального продовольствия необходимо провести большую организационную работу, включающую выявление компаний-поставщиков, определение ценовых порогов на законтрактованные социальные продукты и многое другое.

Важный момент – выделение средств на реализацию программы. Поэтому, как сообщили в СПК «Астана», вопросы обеспечения дополнительного списка СЗПТ находятся еще в организационной стадии.

В настоящее время продажа социальных продовольственных товаров ведется крупными торговыми сетями столицы, основными из которых выступают Magnum и Small. Каждый из них располагает более чем 70 филиалами по Астане. В совокупности это порядка 150 торговых заведений. Кроме названных СЗПТ продаются в действующих торговых сетях «Анвар» и «Вкусмарт».

При этом Magnum и Smal имеют на балансе собственные склады – распределительные центры в черте города, где аккумулируются продовольственные товары, а затем ими обеспечиваются корпоративные торговые точки.

Другая ситуация с компаниями-поставщиками из регионов. В основном они завозят свою продукцию в торговую сеть столицы напрямую. Так себестоимость получается ниже. Однако график поставок должен выполняться согласно условиям контрактов неукоснительно, а условия Северного Казахстана с его частыми буранами и низкими температурами и, соответственно, перекрытием трасс могут сказаться на графиках. Поэтому наиболее крупные компании-поставщики также построили в черте Астаны склады либо взяли их в аренду.

К примеру, ТОО «Казпром­агро» из Павлодарской области арендует картофелехранилище в черте Астаны. Как рассказал заведующий складом Думан Елтаев, закладка продукции была произведена, как и положено, в осенний период.

В четырех блоках объекта может храниться по тысяче тонн клубней сроком до восьми месяцев. Ведется постоянная вентиляция картофельных буртов. По информации завскладом, продукция отпускается в торговые сети партиями согласно поданным заявкам. В соответствии с пунктами контракта компания отгрузила столице уже около 900 тонн продукции. В настоящее время на хранении находится до 3,2 тыс. тонн картофеля. Массовый отпуск товара только предстоит.

Следующий аналогичный объект, как выяснилось, построен сравнительно недавно, и, что примечательно, он обустроен по нидерландским технологиям. Принадлежит это овощехранилище двум компаниям – ТОО «Жангобек» и ТОО «Saianur Vip Servis» из Павлодарской облас­ти. Как рассказал директор предприятия Дмитрий Корчагин, его вместимость составляет 7 тыс. тонн клубней.

Как выяснилось, особенность технологии данного картофелехранилища заключается в том, что продукция здесь хранится не в привычных буртах, а в аккуратных, сложенных друг на друга деревянных ящиках. Причем самые высокие из них находятся примерно на уровне двухэтажного дома…

– Хранение в ящиках позволяет обеспечить хорошую обдуваемость. Тем самым устраняется риск появления плесени, грибков, заражения здоровой продукции, – говорит Дмитрий Корчагин. – Пока это единственный подобный объект в Астане. В настоящее время здесь хранится около 3,5 тысячи тонн продукции. Массовый отпуск товара начнется со следующей недели.

В целом, как уже говорилось выше, компаниями-поставщиками СПК «Астана» заложено на хранение более 35 тыс. тонн законтрактованных овощей. Таким образом, запасы созданы, соблюдаются графики поставок, уменьшились жалобы населения на плохое качество продукции. Однако нельзя не сказать, что определенное беспокойство у работников корпорации вызывает ситуация с ценами. В связи с сезонной конъюнктурой на фоне новых налоговых условий они ожидаемо качнутся в сторону повышения. Главное, чтобы этот скачок можно было если не отыграть назад, то минимизировать с помощью товарных интервенций.