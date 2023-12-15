В аэропорту Алматы встретили 9-миллионного пассажира

Фото: Юрий Беккер

Сам счастливчик родом из Усть-Каменогорска. Марат с супругой прилетел на семейное мероприятие в Алматы из столицы.

- Абсолютно был к этому не готов. Честно скажу, не ожидал. На прошлой неделе тоже прилетал в Алматы. А сегодня ко мне подошел бортпроводник и попросил остаться, подождать пока выйдут все пассажиры. У меня был шок. Спасибо большое. Такое со мной первый раз происходит, - поделился впечатлениями Марат.

- Я сразу стала звонить родственникам в Алматы, о хорошем конечно не думала, - комментирует супруга Гульнар Нуралина. - Переживала, вдруг что случилось в городе, мы то ничего вроде не нарушили, но все равно немного было тревожно. Марат подумал, что это розыгрыш от друзей или родственников. Что-то наподобие сюрприза.

Искренняя реакция Марата и супруги развеяла недоверие журналистов. Пассажир действительно ничего не знал до этого момента. Эмоции лились через край. В какой-то момент Марат даже отвел в сторону одного из организаторов и поинтересовался не розыгрыш ли это. Юбиляру подарили путевку на двоих в турецкий Бодрум на 5 дней с открытой датой.

Как признался Марат, он никогда особо ничего не выигрывал. Лишь в советское время приобрел лотерейный билет и выиграл рубль. А супруга шутила, что даже очереди всегда на ней заканчивались. А тут такая удача.

- Прилет 9-миллионного пассажира - важное событие не только для аэропорта, но и для Алматы, - отметил президент международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой. - Мы сделали невозможное. При такой маленькой пассажировместительности - 2,7 миллиона человек мы принимаем уже 9-миллионного пассажира.

В следующем году в аэропорту Алматы рассчитывают встретить 10-миллионного пассажира. Здесь роль сыграет и безвизовый режим с Китаем. По словам президента аэропорта, рост пассажиропотока произошел благодаря тому, что перевозчики увеличили частоту полетов и расширили сетку направлений. Также среди пассажиров растет интерес к Алматы и Казахстану в целом. Увеличился пассажиропоток и после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.