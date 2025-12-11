«От сердца к сердцу» − акция волонтеров

Общество
89
Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

Центр общественного развития поддержал коммунальщиков Алматы во время снежной непогоды

В мегаполисе выпало рекордное количество снега, и город буквально погрузился в белоснежную зиму. Несмотря на сложные погодные условия, коммунальные службы оперативно приступили к расчистке улиц, дворов и скверов. С раннего утра сотрудники акимата, дорожные рабочие и специалисты по благоустройству трудятся в усиленном режиме, обеспечивая безопасность и комфорт горожан.

Чтобы поддержать людей, работающих на морозе, Центр общественного развития организовал акцию «От сердца к сердцу». Волонтёры угощали коммунальщиков горячим чаем и сладостями, что стало теплым  жестом, ставший символом благодарности и уважения к их ежедневному труду.

Заместитель руководителя Центра общественного развития города Алматы Ляззат Акильжанова подчеркнула важность участия волонтеров в такие дни:

«Когда город переживает непогоду, именно человеческое участие и взаимная поддержка создают ощущение единства. Наши волонтеры с радостью вышли поддержать тех, кто делает Алматы чище и безопаснее. Такие инициативы будут продолжаться».

Коммунальные работники поблагодарили за внимание и теплое участие. В условиях сильного снегопада даже небольшой жест становится важным напоминанием: город держится на людях, которые трудятся каждый день — часто незаметно, но всегда с полной отдачей.

Акция прошла в нескольких районах Алматы, и организаторы уверяют: добро продолжит передаваться дальше — от сердца к сердцу.

#Алматы #акция #волонтеры #чай #комунальщики

