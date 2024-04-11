От сердца к сердцу: как волонтеры АНК помогают пострадавшим от паводков

Мнения, Паводки
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Дана Аменова
Корреспондент

Директор представительства республиканского общественного объединения «Ассамблея жастары» по Карагандинской области Александр Урмашов рассказал об участии в акции «Жүректен жүрекке» по сбору гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

По мнению Александра Урмашова, в данное время добровольцы принимают активное участие в ликвидации последствий паводка и оказывают помощь людям, попавшим в беду.

В рамках акции «Жүректен - жүрекке» они направили более 385 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости пострадавшим от паводков в разных частях страны. Местные жители, чьи дома и имущество ушли под воду, чувствуют поддержку от неравнодушных граждан. Это дарит им надежду на то, что общими усилиями можно преодолеть преграды.

В эти тяжелые дни стоит вспомнить, что в казахской культуре существует древний обычай «асар», когда безвозмездно и искренне благодаря взаимовыручке кочевники справлялись с непростыми испытаниями.

«Сегодня все силы скоординированы. Мы видим четкую роботу спасателей в регионах. Кроме того, местные исполнительные органы подключились к решению проблемных вопросов. Заметна большая заинтересованность в вопросах помощи волонтерских и молодежных организаций. Конечно, люди отправляют гуманитарные грузы от представителей бизнеса и предпринимателей. В течение года будет проделана работа, которая позволит не допустить подобных ситуаций. Спустя время можно будет судить об эффективных мерах защиты и результатах антипаводковой работы», - пояснил он.

По словам собеседника, в данное время ситуация в Карагандинской области становится стабильной. Люди постепенно возвращаются в свои дома и стремятся побыстрее вернутся к привычному ритму жизни.   

«Человек, который понес убытки, потерял жилье, ощущает спокойствие, когда узнает о том, что ущерб будет возмещен государством. Он верит, что наступят позитивные перемены. Такая поддержка должна быть системной в области сельского хозяйства, в том числе контроля водных ресурсов. В соцсетях высказывают разные мнения общественных деятелей и лидеров общественного мнения относительно того, как ведется борьба с природной стихией. В своем обращении президент говорил, что за подобные нарушения ответственные люди понесут соответствующую дисциплинарную ответственность. Думаю, для качественной работы необходимо четко скоординировать усилия команды спасателей и повысить качество прогнозирования ЧС», - считает Александр Урмашов.  

В Карагандинской области представители АНК оказали гуманитарную помощь на сумму более 57 млн тенге, сбор средств продолжается. В пунктах приема волонтеры принимают участие в сборе, погрузке и отправке грузов.

Напомним, благодаря неравнодушным гражданам с добрыми сердцами, в рамках акции ««Жүректен жүрекке»  пострадавшим от  паводков в разных регионах страны отправили товары первой необходимости на сумму более 400 млн. тенге.

#паводки #АНК #помощь #волонтеры

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