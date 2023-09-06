Главой государства предложены, в частности, кластерные модули развития наиболее перспективных отраслей, добычи и коммерциализации природных ресурсов. Очевидно, что соответствующими ведомствами будут разработаны детальные «дорожные карты». Соответственно, появятся дополнительные рабочие места, оживление придет в региональные структуры.

Год назад казахстанцам была предложена траектория «Справедливый Казахстан», тогда как на предстоящий год перспективой станет экономический анализ и синтез. Думается, это вполне справедливо, поскольку в стране растет талантливая, ищущая молодежь и важно обозначить смарт-«полигон» для диверсификации.

В целом в Послании от 1 сентября 2023 года емко и точечно названы ведущие векторы экономических инвестиций. Дело за реализацией, а тут уж потребуются выдержка и характер. Таргетированность сограждан тому порукой. Примеров духовной мобилизации нации во всемирной истории было немало. Это, к примеру, процессы в Европе и Азии на протяжении ХХ века (Германия, Япония, Польша). От слов – к делу, таков лейтмотив и понимание месседжа Главы государства. Это важно и в отношении отдельно взятой семьи, поскольку прежние установки на иждивенчество не будут поощряться госорганами.

Необходимо встряхнуть туристическую отрасль, ведь в нашей стране немало достойных внимания туристов достопримечательностей и сакральных объектов. Логика подсказывает, что и в упомянутом кластере можно объединить квазисектор с государственными организациями досуга. Все это пойдет синхронно на пользу и «зеленой» экономике.

Еще одна глобальная, по сути, проблема – источники чистой питьевой воды, гидросистема страны, которую нужно возрождать и с инженерной точки зрения, и с экологической, и с социально-экономической. Внедрять. Беречь. Пользоваться с умом, рачительно.

Демографические срезы должны проводиться регулярно и на практике входить в расчет бюджета – это закономерность. Цифровизация как инструмент нахождения в глобальной сети с неисчислимым количеством индикаторов развития со своей стороны стимулирует работу Правительства. Эти и многие другие темы были емко затронуты в Послании Главы государства.

Их важно вдумчиво проработать, будучи заинтересованными в результатах столь громоздкой, многогранной, но нужной работы Правительства, которое Президент именует «политическим штабом». Иными словами, сегодня объявлена всеобщая мобилизация народных возможностей.