От такого тепла мороз по коже Общество 11 июля 2023 г. 2:30 182 Андрей Кратенко Суд обязал ТОО «Севказэнерго» вернуть потребителям более 96 млн тенге. Тарифный скандал в Петропавловске оказался связан с резким увеличением начислений за тепловую энергию небытовым потребителям со стороны ТОО «Севказэнерго». Суд пришел им на помощь и обязал компанию произвести перерасчет в размере, превышающем 96 млн тенге. В департамент Комитета по регулированию естественных монополий поступили жалобы на резкое увеличение начислений так называемым небытовым потребителям, осуществляющим деятельность в нежилых помещениях (имеются в виду офисы и магазины), расположенных в жилых многоквартирных домах с общедомовым прибором учета. Напомним, в Петропавловске сложилась парадоксальная практика, когда обычный жилец платит за отопление условно 3 тыс. тенге, а хозяин офиса в этом же доме – в три раза больше. В таком же невыгодном положении оказались не только владельцы магазинов, но и адвокаты, нотариусы, судоисполнители, юридические консультанты. Переплата за коммуналку кажется тем более странной, что расположенное в многоэтажке офисное помещение по характеру потребления тепла ничем не отличается от бытового. – Если возьмем жилой дом, в котором на первом этаже располагается офис, то услуги по теплоснабжению для обычного жильца обойдутся, например, в 3,5 тысячи тенге, а для предпринимателя – в 9,5 тысячи. А если в доме нет общедомового прибора учета, то и в 12,5 тысячи, – поясняет адвокат Елена Игнатенко. Другими словами, теплоснабжающая организация относит к физическим лицам только жильцов, все остальные попадают в группу «юридические лица». Хотя ни адвокаты, ни предприниматели без образования юридического лица таковыми не считаются. После детального рассмотрения жалоб департамент вынес решение о нарушениях со стороны ТОО «Севказэнерго». Монополист отнес указанных потребителей к субпотребителям, что привело к значительному увеличению начислений за тепловую энергию. Защищая права граждан, департамент подал иск в специализированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области. Решение суда оказалось в пользу потребителей. Незаконные действия ТОО «Севказэнерго» признаны недопустимыми, компания обязана произвести перерасчет суммы в размере 96,2 млн тенге для 1 250 небытовых потребителей. Впрочем, решение пока не вступило в законную силу. #Петропавловск #тарифы #теплоснабжение #перерасчет