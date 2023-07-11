От такого тепла мороз по коже

Тарифный скандал в Петропавловске оказался связан с резким увеличением начислений за тепловую энергию небытовым потребителям со стороны ТОО «Севказэнерго». Суд пришел им на помощь и обязал компанию произвести перерасчет в размере, превышающем 96 млн тенге.

В департамент Комитета по регулированию естественных монополий поступили жалобы на резкое увеличение начислений так называемым небытовым потребителям, осуществляющим деятельность в нежилых помещениях (имеются в виду офисы и магазины), расположенных в жилых многоквартирных домах с общедомовым прибором учета.

Напомним, в Петропавловске сложилась парадоксальная прак­тика, когда обычный жилец платит за отопление условно 3 тыс. тенге, а хозяин офиса в этом же доме – в три раза больше. В таком же невыгодном положении оказались не только владельцы магазинов, но и адвокаты, нотариусы, судоисполнители, юридические консультанты.

Переплата за коммуналку кажется тем более странной, что расположенное в многоэтажке офисное помещение по характеру потребления тепла ничем не отличается от бытового.

– Если возьмем жилой дом, в котором на первом этаже располагается офис, то услуги по теплоснабжению для обычного жильца обойдутся, например, в 3,5 тысячи тенге, а для предпринимателя – в 9,5 тысячи. А если в доме нет общедомового прибора учета, то и в 12,5 тысячи, – пояс­няет адвокат Елена Игнатенко.

Другими словами, теплоснабжающая организация относит к физическим лицам только жильцов, все остальные попадают в группу «юридические лица». Хотя ни адвокаты, ни предприниматели без образования юридического лица таковыми не считаются.

После детального рассмотрения жалоб департамент вынес решение о нарушениях со стороны ТОО «Севказэнерго». Монополист отнес указанных потребителей к субпотребителям, что привело к значительному увеличению начислений за тепловую энергию.

Защищая права граждан, департамент подал иск в специа­лизированный межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области.

Решение суда оказалось в пользу потребителей. Незаконные действия ТОО «Севказэнерго» признаны недопустимыми, компания обязана произвести перерасчет суммы в размере 96,2 млн тенге для 1 250 небытовых потребителей. Впрочем, решение пока не вступило в законную силу.