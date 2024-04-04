От вас нужно большое сердце, всему остальному научат

На сегодня самая непростая ситуация по паводкам наблюдается в трех регионах – ЗКО, Костанайской и Акмолинской областях. И именно там сконцентрированы самые масштабные волонтерские силы. Так, в Актюбинской области трудятся около 5 600 волонтеров. Более 2 тыс. – в Западно-Казахстанской, еще полторы тысячи оказывают помощь в Костанайской.

О волонтерской «службе» нам удалось поговорить с Гульжамилей Камаровой, руководителем департамен­та по международному сотрудничеству и развитию волонтерских инициатив ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть».

– Сейчас более 70% добровольцев – это обычные люди, те, кто прежде не был особенно вовлечен в волонтерство. Но они включились очень активно, и в первую очередь это студенты колледжей и вузов, которые горят искренним желанием помочь, – говорит Гульжамиля и приводит пример: в Актюбинской области в центре «Анаға тағзым» и в областном молодежном ресурсном центре круглосуточно ведется работа по сбору, сортировке, а также развозке собранной гуманитарной помощи. В работе очень активно участвуют волонтеры групп «Жас сақшы», «Тепло-Ақтөбе», «Қолғанат», «Медик-Ақтөбе», «Сәйгүлік», «Жұбанов жылуы» и активисты студенческого альянса Актобе, а также студенты-волонтеры Актюбинского высшего гуманитарного колледжа.

По словам волонтера, на помощь пострадавшим приходят чаще всего свои же односельчане, кто находит в себе силы и желание. Есть и те, кто приезжает из других облас­тей для оказания помощи в так называемых красных зонах. Как, например, южане: сначала вместе с первым караваном (был еще и второй) гуманитарной помощи из Туркестанской области в Актобе выдвинулись пять добровольцев, а 1 апреля прибыло подкрепление еще в десять человек. Юг вообще показал себя молодцом: помимо собранной в Шымкенте в большом количестве гумпомощи оттуда готовятся приехать добровольцы на собственных машинах.

– Нами организовано 20 волонтерских штабов на базе региональных фронт-офисов, их контакты опубликованы на странице Национальной волонтерской сети в соцсетях, есть номера и на сайте Министерства культуры и информации. Позвоните туда, и вам расскажут, какую именно помощь вы можете оказать, находясь в своем регионе. В 13 областях сформированы штабы по сбору гуманитарной помощи, и там всегда нужна помощь руками: отсортировать, упаковать, погрузить. Но мы рады такой работе: объемы гуманитарки, уходящие из желтых и зеленых – безопасных – зон в красные, показывают, что наш народ живо откликнулся на общую беду, – продолжает Гульжамиля.

На вопрос: а справятся ли добровольцы с поставленными задачами, ведь все-таки ответственное дело – людям помогать в такой ситуации, девушка уверяет: было бы желание, а на местах процессами «рулят» уже координаторы. В тех же штабах по сбору гуманитарной помощи есть подготовленные методички, согласно которым выстраивается вся работа.

– Навыки для волонтерства не нужны, наоборот, вы сами их наработаете по ходу участия: волонтерство – это возможность прокачать свои скиллы, – утверждает Гульжамиля.

Тем более что суперответственной работы добровольцам и не поручат: они не имеют права участвовать в операциях по спасению населения, так как это небезопасно в первую очередь для них самих ввиду отсутствия соответствующего опыта.

Тем не менее волонтеры тянут на себе огромный пласт работы и ответственности за здоровье и комфорт других. Готовить горячее, разносить еду нуждающимся, сортировать, паковать – все это огромная поддержка как для пострадавших, так и для спасателей. К слову, обеспечение горячим питанием и чаем сотрудников органов по ЧС – одна из основных задач волонтеров.

– С готовкой у нас все отлично, хватает и рук, и продуктов. А вот основательный «провал» образовался с автоволонтерами, не хватает колес, тех, кто готов безвозмездно вывозить людей из подтопленных зон, кто может развозить горячую еду на места, да просто поехать убедиться к одинокому пенсионеру, что с ним все в порядке. Но это типичная ситуация – автоволонтеров не хватает всегда и везде, к сожалению. Мы будем признательны каждому автомобилисту, кто готов поддержать нас, – говорит волонтер.

По ее мнению, еще какое-то время будет необходимость в психологичес­кой поддержке, нужны ли специалисты в этой области, точнее могут подсказать операторы колл-центров.

Если вы желаете присоединиться к волонтерскому движению, то колл-центры действуют в каждом из двадцати регионов страны на базе региональных фронт-офисов волонтеров. Кроме того, действует единый контакт-центр по номеру +7-708-706-42-42, предназначенный для общей координации помощи пострадавшим и распределения волонтеров.

Хотите поддержать пострадавших вещами – пункты сбора гуманитарной помощи организованы в 13 регионах: в городах Астане, Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской, Атырауской, Алматинской областях, ЗКО.

А еще вы можете помочь своими знаниями: Национальная волонтерская сеть призывает юристов с большим сердцем оказать поддерж­ку гражданам, столкнувшимся с последствиями недавних паводков, в качестве pro-bono волонтеров.

«Мы не исключаем, что при подготовке и подаче документов на получение государственной компенсации за материальный ущерб у пострадавших граждан возникнет необходимость в юридической поддержке. Мы просим волонтеров помочь пострадавшим людям в подготовке документов в онлайн-формате. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе оказывать бесплатные консультации и помочь казахстанцам восстановить свои дома. Давайте действовать вместе, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается!» – говорится в сообщении, где указан номер для связи +7-708-706-42-42.