От земных проблем до космических высот

Только по итогам первых двух дней выставочные павильоны ЦДС «Атакент», где были размещены экспозиции участников мероприятия, посетило более 20 тыс. человек.

В завершающий день активность его участников не снижалась, прошли 14 панельных сессий с участием экспертов IT-отрасли, было принято четыре меморандума.

Ранее за два дня форума участниками было подписано около 30 меморандумов. На площадке Digital Almaty 2024 министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин провел брифинг, на котором подвел промежуточные итоги.

Как заявил глава Минцифры, основная тематика форума была посвящена цифровизации промышленности, включая энергетику, нефтегазовую отрасль, горную металлургию. Вместе с тем обсуждались вопросы улучшения сферы образования, государственного управления.

Особое внимание Багдат Мусин уделил вопросам цифровизации индустриального сектора. По его словам, в Казахстане оцифрована информация о местах недропользования с результатами геологического изучения, для чего запущена платформа minerals.gov.kz. Раньше эта информация хранилась в архивах и была недоступна потенциальным инвесторам. На сегодня оцифровано 58 620 контуров, 39 тыс. отчетов имеют привязку к карте.

В цифровой формат перенесены такие процессы бизнеса и инвесторов, как подача заявок, получение лицензий, подача отчетов.

– С текущего года в связи с требованиями Экологического кодекса все предприя­тия первого уровня, совершающие вредные выбросы, должны быть подключены к автоматизированной системе мониторинга. Это значит, что они обязаны передавать на государственную платформу всю информацию о допущенных выбросах в атмосферу в режиме онлайн. Это можно сравнить с «Сергеком», только в сфере экологии. При этом мы наладили в Казахстане выпуск соответствующего оборудования, над которым работали несколько отечественных предприятий. Они довели казахстанское содержание при производстве соответствующих датчиков до 80%. Форум как раз нацелен на то, чтобы как можно больше отечественных технологических решений использовалось в нашей промышленности. В этом направлении мы делаем первые шаги. В прошлом году Президентом Касым-Жомартом Токаевым было предложено проведение цифрового форума ШОС.

В этой связи Багдат Мусин отметил, что в рамках взаимодействия между странами ШОС и увеличением транзитного потенциала республикой предложено создание регионального DATA-хаба по объединению усилий в разработке совместных баз хранений данных. Предлагается реализовать совместные проекты, начиная с создания спутников и заканчивая разработкой цифровых платформ.

Второе предложение Казахстана касалось создания группировки спутников дистанционного зондирования Земли. На казахстанском заводе в настоящее время проводится сборка трех космичес­ких аппаратов. Они покроют сигналом территорию всей республики.

Предложено расширить эту группировку спутниками из стран-партнеров.

Третье предложение касалось возможности рассмотрения Казахстана как страны для развития и размещения DATA-цент­ров. Предполагается размещение в них оборудования от крупных зарубежных компаний, для этого создаются необходимые условия и ведутся переговоры.

Подводя итоги форума, министр отметил, что на его площадке были подписаны меморандумы о взаимопонимании между МЦРИАП РК и Министерством связи, технологий и инноваций Республики Сьерра-Леоне по сотрудничеству в области ИКТ, Министерством цифровой экономики и трансформации Тоголезской Республики в области ИКТ и электронных государственных услуг. Они хотят перенимать казахстанский опыт.

В целом платформу форума Digital Almaty в дальнейшем предполагается использовать для продвижения отечественной IT-индустрии на экспорт и выход на зарубежные рынки.

Наряду с дискуссионными площадками для гостей форума все три дня работала выставка, где были представлены цифровые проекты порядка 230 отечественных и международных IT-компаний, а также ведущих международных экспертов по цифровизации.

Площадка Digital Almaty 2024 стала большой возможностью для налаживания партнерских отношений и обмена опытом в области цифровизации. Здесь состоялось порядка 60 встреч в формате B2B и более 50 питчингов между недропользователями и стартаперами.

В завершение форума на площадке Digital Almaty 2024 прошел самый масштабный Industry 4.0 Startup Battle с общим призовым фондом 180 тыс. долларов. За право получить долю из этой суммы или выиграть поездку на MINEXPO в Лас-Вегас боролись разработчики 30 промышленных стартапов.