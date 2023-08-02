Отборочный этап первенства страны по байге пройдет в Астане

Общество, Культура, Спорт
158
Аманжолова Айман
[email protected]

5 августа в 10:00 на ипподроме города Астаны состоится отборочный этап V чемпионата Казахстана по байге, организованного общественным объединением «Федерация байге», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

Первенство страны организовано акиматом Астаны и Ассоциацией национальных видов спорта РК.

Мероприятие, которое покорит сердца любителей национальных видов спорта и профессиональных спортсменов, пройдет на столичном ипподроме.

Гонщики получат возможность продемонстрировать свое мастерство и профессиональный уровень в рамках проводимых соревнований, чтобы выиграть различные призы и путевки на финальные соревнования.

Турнир пройдет по четырем видам скачек: кунан байга, топ байга, аламан байга и жорга, общий призовой фонд – 23 500 000 тенге.

В рамках развлекательных мероприятий состоятся:

- конкурс национальных костюмов среди женщин «Ұлттық киім – ұлт ажары» с призовым фондом 1 000 000 тенге, где девушкам предстоит продемонстрировать аутентичный национальный наряд, выполненный своими руками;
- розыгрыш призов для зрителей, с общим призовым фондом в 3 000 000 тенге.

#Астана #чемпионат #акимат #байга #ипподром

Популярное

Все
Жители села Карабулак Ескельдинского района массово жалуются на некачественный Интернет и бездействие со стороны поставщика услуг
Самые знойные дни июля и наступивший август жители села Жибек Жолы переживают без водопроводной воды, спасаясь от жары кто как может
Сегодняшние новостройки таят в себе немало сюрпризов
Сборная Казахстана выиграла первую золотую медаль на летней Универсиаде-2023, которая проходит в китайском Чэнду
120 миллионов тенге выманила мошенница за изгнание демонов
На сегодняшний день, по разным оценкам, утеряно до 70% традиционных казахских ремесел
Казахстанско-афганские отношения могут выйти на новый этап развития
В управлении здравоохранения Туркестанской области говорят, что срочно требуется 258 врачей, чтобы закрыть вакансии в лечебных учреждениях региона
Встречаемся в библиотеке!
13 сотрудников оскандалившегося центра спецсоцуслуг в Караганде отстранены от работы
Пожилого прохожего избил на камеру подросток в Алматы
Обещанного три года ждут
Пожар в многоэтажке Алматы: погибла женщина, четверо детей находятся в реанимации
Достучаться до власть имущих
Причина отравления пока неизвестна – Минздрав о ЧП с детьми в Карагандинской области
Как меняются села и города
Шевелите мозгами!
Вспоминая жизнь поэта
Ученый и гражданин
Групповое избиение школьника в Павлодаре – аким области высказался об инциденте
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
В Кызылорде прямо в областной детской больнице организовали обряд тұсау кесер для ребенка, которому медики спасли жизнь
Танцевальный ансамбль «Айгөлек» вернулся из Пинето (Италия) победителем международного фестиваля Paradise Holiday
Жезказганские волонтеры обвиняют владельца питомника для собак «Алтынқұс» в жестоком обращении с животными
Необычной и сказочной кажется выставка Аrt welding (художественная сварка) в арт-центре Qyzyljar
Стало известно о состоянии девочки, попавшей под колеса грузовика в Алматы
Таксист ударил ножом мужчину в Костанайской области
Двое детей застряли на островке посреди реки в Алматинской области
В Кызылорде началось бесплатное обучение женщин в рамках национального проекта «Мен – кәсіпкер»
Требования к маркировке молока и молочной продукции станут жестче
Месси оформил первый дубль за "Интер Майами"
В Государственном музее искусств им. Абылхана Кастеева проходит выставка «Светя другим, сгораю сам», посвященная медицинским работникам
Китайский холдинг Xinjiang Hualing готов инвестировать в проекты в Казахстане
Женщина едва не сбросилась с моста из-за приговора сыну в Астане
Не служивших в армии освободят от необходимости получения военных билетов – Минобороны РК
Абсолютный антирекорд по штрафам установил алматинский водитель
Тарифы на коммунальные услуги в Карагандинской области выросли в среднем на 25%
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
Сельчане Алматинской области протестуют против планируемого сноса их домов
Двух иностранцев нашли убитыми в доме в Каскелене
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Единственная женщина, совершающая прыжки с десантным парашютом «Мальва», считает работу сбывшейся мечтой
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
Итак, Астане – 25! Прекрасный возраст, и не только для города
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысячах га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Мощный ураган сорвал крышу с торгового дома в Павлодаре: есть пострадавшие
Нашей Астане к дню рождения приготовили множество самых разных праздничных мероприятий
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В праздничные дни в Астане традиционно проходят концерты, фестивали, встречи с писателями, художниками
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет

Читайте также

Размер родительской платы в частных школах хотят сократить …
65 миллионов тенге похитила со счетов казахстанцев киберпре…
Вымогатель орудовал на курорте Бурабай. Полиция ищет его во…
Двух отравившихся детей выписали из больницы в Караганде

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]