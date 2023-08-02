Отборочный этап первенства страны по байге пройдет в Астане

5 августа в 10:00 на ипподроме города Астаны состоится отборочный этап V чемпионата Казахстана по байге, организованного общественным объединением «Федерация байге», сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Фото с сайта акимата Астаны

Первенство страны организовано акиматом Астаны и Ассоциацией национальных видов спорта РК.

Мероприятие, которое покорит сердца любителей национальных видов спорта и профессиональных спортсменов, пройдет на столичном ипподроме.

Гонщики получат возможность продемонстрировать свое мастерство и профессиональный уровень в рамках проводимых соревнований, чтобы выиграть различные призы и путевки на финальные соревнования.

Турнир пройдет по четырем видам скачек: кунан байга, топ байга, аламан байга и жорга, общий призовой фонд – 23 500 000 тенге.

В рамках развлекательных мероприятий состоятся:

- конкурс национальных костюмов среди женщин «Ұлттық киім – ұлт ажары» с призовым фондом 1 000 000 тенге, где девушкам предстоит продемонстрировать аутентичный национальный наряд, выполненный своими руками;

- розыгрыш призов для зрителей, с общим призовым фондом в 3 000 000 тенге.