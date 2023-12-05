Сидящему в колонии экс-бюджетнику выдали госжилье в Кокшетау

Незаконную выдачу госжилья выявили в Акмолинской области, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона

Фото: Kazpravda.kz

По области в очереди на жилье стоят более 23 тысяч человек. При этом акиматы за последние 3 года распределили около 900 квартир.

Надзорный орган сообщил о 23 фактах незаконного предоставления квартир, а также невыселения людей после того, как основания для предоставления им жилья отпали.

К примеру, в Кокшетау жилье было представлено бывшему работнику бюджетной организации, который за 2 года до этого был осужден за взятку и на момент получения госжилья находился в колонии.

Установлены 2 случая незаконной приватизации жилья.

"Так, в одном из райцентров мужчина за полгода до приватизации продал свою квартиру в другом регионе. По акту надзора приватизированная квартира возвращена государству. Также выявлены незаконная сдача коммунального жилья в субаренду, неуплата в бюджет арендных платежей на 50 млн тенге, предоставление жилья гражданам как малоимущим без проверки доходов".

Незаконно выданные квартиры возвратят государству и перераспределят среди действительно нуждающихся.