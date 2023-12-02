Отечественные электромобили первыми получили жамбылские полицейские
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Вахитов Елдос
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Машины могут отслеживать, в каком направлении движутся автомобили, передает Kazpravda.kz
Всего с начала года сотрудники полиции региона получили 59 единиц служебных автомобилей. В том числе - ДП Жамбылской области первым в стране приобрел 25 электромобилей отечественного производства, сообщает Polisia.kz.
«Новые машины оснащены современным оборудованием, установлены усилитель звука и рация. Через систему GPS централизованно отслеживается, в каком направлении движутся автомобили», – говорится в сообщении.