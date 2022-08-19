Отец избил сына до больничной койки в Алматы

В городе Алматы взяли под стражу мужчину, который жестоко избил своего сына, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Несовершеннолетний был госпитализирован в больницу 15 августа. У юноши диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, вдавленный перелом передней стенки лобной пазухи, перелом костей носа.

Управление полиции Алатауского района проводит досудебное расследование. Подозреваемый – гражданин К. задержан в порядке статьи 128 УПК и водворен в ИВС.

Ход расследования взят на контроль руководством Департамента полиции Алматы.