"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области

В Алматинской области женщина заявила об изнасиловании ее двух племянниц их родным отцом, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: polisia.kz

О шокирующем случае местному журналисту и блогеру Сандугаш Дуйсеновой рассказала ее подписчица. Последняя является тетей двух девушек, которых, как заявила женщина, "отец насиловал с 11 лет".

"Родной отец сначала изнасиловал старшую дочь, а потом младшую... На протяжении всех этих лет занимался с ними поочередно сексом.

Мама девочек знала, но молчала.

Девочки все эти годы терпели, пока не выросли. Скопили денег и убежали к моей знакомой... Доказательства изнасилования есть, девочки все эти годы собирали аудиозаписи!" – пишет Дуйсенова.

Заявление в полицию Талдыкоргана уже написано. Факт зарегистрирован в полиции Енбекшиказахского района. Начальник областного ведомства полиции взял ход расследования на особый контроль.

"В настоящее время 57-летний подозреваемый установлен и доставлен в полицию. Проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всесторонность, полноту и объективность исследования обстоятельств, необходимых и достаточных для правильного разрешения дела.

Отметим, что ранее в полицию по указанному факту никто не обращался", – прокомментировала пост пресс-служба Департамента полиции Алматинской области, пообещав предоставить подробную информацию в кратчайшие сроки.