Сотрудники правоохранительных органов Мангистауской области поздравили с Новым годом одиноких матерей и их детей.

Представители департамента уголовно-исполнительной сис­темы по Мангистауской области приняли участие в благотворительной акции «Открой свое сердце» и в канун Нового года посетили учреждение «Ана үйi» («Дом мамы»), созданный в регионе несколько лет назад для помощи женщинам, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Возглавил делегацию начальник ведомства подполковник юстиции Алтынбек Калиев. Он отметил, что ежегодно в преддверии Нового года сотрудники ДУИС организовывают благотворительную акцию и посещают дома, в которых воспитываются дети из многодетных и мало­обеспеченных семей. Этот год не стал исключением.

– Рады поддержать замечательную акцию «Открой свое сердце», ведь так приятно радовать детей. Мы получили письма, которые были адресованы Деду Морозу, и решили исполнить их маленькие пожелания. Малыши по-особенному верят в новогодние чудеса и любят праздничную атмосферу, – говорит Алтынбек Калиев.

В ходе посещения сотрудники ДУИС вручили молодым матерям, находящимся в «Ана үйi», специально подготовленные подарки для детей и фрукты. Алтынбек Калиев пожелал семь­ям, пребывающим в кризис­ном центре, здоровья, веселых праздничных дней и счастливого нового года.