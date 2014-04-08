Открыт мемориал

Общество
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Мемориал памяти сооружен на месте захоронения польских солдат в селе Манкент. Солдаты генерала Андерса прибыли на юг нашей страны в 1941 году в рамках межгосударственных соглашений, которые предполагали обучение жителей Центральной Азии военному искусству. В начале 1942 года все польские воины погибли вследствие перенесенного инфекционного заболевания. Все они были захоронены в селе Манкент. Все это время местные жители ухаживали за могилами, передавая из поколения в поколение историю захоронений иностранных воинов. 

Чтобы увековечить память, польская компания ВULMEX-BARCICE выступила инициатором строительства мемориала. Она же выделила средства, необходимые для финансирования строительства мемориала и благоустройства прилегающей территории. 

На церемонии открытия мемориала памяти члены польской делегации отмечали, что Польшу и Казахстан объединяет история, и сегодня эти две страны связывают дружественные отношения. Высокие гости выразили благодарность гостеприимству казахстанцев, призвали и далее укреплять двусторонние культурно-экономические связи. Гости из Польши приняли также участие в Дне культуры и языка польского народа, который диаспора отметила в минувшую субботу. 

Любовь ДОБРОТА

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