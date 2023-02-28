Открывается прямой рейс между Казахстаном и Оманом

Международное сотрудничество, Поездки, Транспорт
113

Регулярные прямые пассажирские авиарейсы свяжут Казахстан с Оманом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фото: Kazpravda.kz

Летать в Оман казахстанцы будут с лоукост-авиакомпанией Salam Air.

Salam Air планирует начать прямые регулярные рейсы по маршруту Маскат – Алматы с 1 июля 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах А-320neo и А-321neo, рассказали в КГА.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Оманом будет способствовать развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами, добавили в комитете.

Справочно: Salam Air – оманский низкобюджетный авиаперевозчик, базирующийся в Маскате (Оман). Начал полеты в 2016 году. Авиакомпания выполняет международные рейсы почти в 20 стран (Чехия, Судан, Саудовская Аравия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Индия и другие) по 30 маршрутам. В парке авиакомпании – 11 воздушных судов Airbus А320neo, A321neo.

 

 

 

Популярное

Все
В Казахстане при взаимодействии госорганов, бизнеса и общественности необходимо реформировать систему расширенных обязательств производителей (РОП), считают участники рынка
Махтумкули и казахская литература
Закон к браконьерам суров. Но прежде нарушителей надо задержать. А кто будет их задерживать, если материально-техническая база природоохранных служб оставляет желать лучшего?
С начала года в республике выявлено свыше 400 преступлений, связанных с наркотиками
Свыше тысячи лиц, стоявших в очереди на жилье незаконно, выявлено в ходе антикоррупционного мониторинга
В Восточном Казахстане накануне паводка волонтеры помогают убирать снег
В Алматинской области нарастает угроза масштабного весеннего половодья
Без неоправданных рисков
Крепкие телом и духом
Всем миром
Путешествуя по стране
Батальные сцены минувших лет...
Здесь учат летать
Сохранить сокровище предков
Скажи наркотикам «Нет!»
Сильные духом
Не словом, а делом
От старого к новому
В Минобороны РК прокомментировали информацию из соцсетей о поставках военной техники в Украину
Жаркий лед
"Здесь нет никакого криминала" – Жумангарин высказался о происхождении 10 квартир в Актобе
Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане
"Караганда, Кызылорда, кафе Астаны у меня берут": волонтеры под видом покупателей вышли на поставщика собачатины
Уголовное правосудие: преодоление стереотипов
"Стыдно, если с лопатой увидят знакомые": предпочел колонию уборке улиц житель ВКО
Спецоперация КНБ: ликвидирован канал поставки оружия в Казахстан
Туркестанец притворялся девушкой и вымогал деньги через соцсети
Президент поручил главе "QazaqGaz" продолжить реформирование газовой отрасли
Смаилов: Необходимо поддерживать высокую динамику развития строительной отрасли Жетысуской области
Роды приняли в патрульной машине полицейские Караганды
"Полчища клопов и тараканов": волонтеры сняли на видео квартиру одинокой матери с детьми в Актобе
Пропавшую актюбинку нашли мертвой в салоне чужого авто
71,7% казахстанцев считают, что страна движется в правильном направлении – соцопрос
Стартовал прием заявок на первую национальную премию телесериалов Nauryz
Спецоперация КНБ: в Мангыстау задержали преступную группу, истреблявшую сайгаков
Стартовали II зимние спортивные игры "Дети Азии"
Смерть сенатора Гульмиры Каримовой обернулась уголовным делом
Водитель проехал по аллее перед мавзолеем Ходжи Ахмеда Яссауи (видео)
Жителя Туркестанской области избили и отобрали лошадь
Два автобуса с иностранцами застряли на трассе в Актюбинской области
Льготное автокредитование: как подать заявку
Казахстан планирует существенно нарастить производство товарного газа и электроэнергии к 2029 году
Поправки в Налоговый кодекс подписал Токаев
Токаев подписал закон о цифровых активах
Президент утвердил поправки в Кодекс об административных правонарушениях
Отец пытался вскрыть себе вены на глазах у детей в Таразе
Водители автобусов в Семее решили начать неделю невыходом на работу
Собиравшую ягоды женщину застрелили в СКО: осужден бывший полицейский
Еще раз о кино
Названы регионы-антилидеры по ценам на продукты питания
Астанчанин выбросил из окна 4-летнего племянника, зарезал тёщу и спрыгнул с 7-го этажа
У каждого вайнаха есть своя казахская история
Источник достоверности и правдивости
Из космоса опасные сигналы
Сбой в работе сайта по автокредиту объяснили в ФРП
Второе за сутки землетрясение произошло в Турции. Число жертв превысило тысячу человек
Костанайцы стали меньше платить за тепло
Сразу в трех регионах Казахстана ощутили землетрясение
На избившую парня студентку колледжа завели уголовное дело в Алматы
В Мангистау выявили незаконную схему транзита автомобилей

Читайте также

Показали высокий профессионализм – Смаилов о работе казахст…
Токаев подписал закон об устранении торговых барьеров на гр…
Казахстан и Кыргызстан определили участки пограничных предс…
О целях приезда Блинкена в Астану рассказали в МИД

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]