Открывается прямой рейс между Казахстаном и Оманом

Регулярные прямые пассажирские авиарейсы свяжут Казахстан с Оманом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Летать в Оман казахстанцы будут с лоукост-авиакомпанией Salam Air.

Salam Air планирует начать прямые регулярные рейсы по маршруту Маскат – Алматы с 1 июля 2023 года с частотой 2 рейса в неделю (четверг и воскресенье) на воздушных судах А-320neo и А-321neo, рассказали в КГА.

Открытие авиасообщения между Казахстаном и Оманом будет способствовать развитию торгово-экономического, туристического и культурного сотрудничества между странами, добавили в комитете.

Справочно: Salam Air – оманский низкобюджетный авиаперевозчик, базирующийся в Маскате (Оман). Начал полеты в 2016 году. Авиакомпания выполняет международные рейсы почти в 20 стран (Чехия, Судан, Саудовская Аравия, Пакистан, Бангладеш, Непал, Шри-Ланка, Индия и другие) по 30 маршрутам. В парке авиакомпании – 11 воздушных судов Airbus А320neo, A321neo.