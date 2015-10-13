Статьи Отличились палуаны Михаил ТЁ

В этом году на ковер вышли около 60 борцов из Грузии, Кыргызстана, Польши, Узбекистана, Монголии, России, Турции и Казахстана. Поединки проходили в традиционном формате "стенка на стенку". Единственное отличие от предыдущих двух турниров заключалось в том, что на этот раз организаторы добавили еще две весовые категории. В результате от команд вышли по семь борцов.



Напомним, в двух прошлых турнирах в финале оказывались команды Монголии и Казахстана. По итогам состязаний каждая из них вырвала по одной победе. Причем прошлогодняя встреча завершилась поражением основоположников вида спорта. И, по словам наших палуанов, они были настроены на то, что в решающем противостоянии их соперниками окажутся именно монгольские борцы. Но события развернулись совсем по другому сценарию.



Согласно жеребьевке в первой встрече команда Монголии сразилась с грузинскими спорт­сменами. Потерпев поражение со счетом 3:4, она потеряла право продолжать дальнейшую борьбу. Между тем команда Узбекистана со счетом 5:2 взяла верх над соседями из Кыргызстана. С таким же итогом в пользу хозяев завершилась встреча казахстанской дружины с поляками. Четвертыми в полуфинал пробились россияне, победив турков со счетом 5:1.



В полуфинале сошлись команды Грузии и Узбекистана. Уже после пятого поединка в весе 90 кг между Паатой Гвинашвили и Илхомом Журоевым стало ясно, кто победит. В результате изнурительной борьбы кавказцы потерпели поражение со счетом 2:5. Во второй полуфинальной встрече наши ребята померились силами с россиянами. Вышли они вторым составом. Соседей с севера ожидал серьезный проигрыш. Из семи казахстанцев уступил лишь Айдос Галымов, боровшийся в весе 74 кг.



Главный командный бой вечера между казахстанскими и узбекистанскими спортсменами принес успех хозяевам ковра. С первых секунд наши борцы стали брать инициативу в свои руки. Встреча прошла быстро – несколько схваток закончились досрочно. Уже после четвертого поединка стало понятно, что лидером станет принимающая сторона. Сунгат Закарияев удачно провел бросок соперника Алишера Кудайбердиева, принеся своей команде четвертое победное очко. Несмотря на счет на табло, борьба продолжилась, но она уже ничего не решала. Итог встречи – 5:2.



Таким образом, команда Казахстана стала двукратным чемпионом турнира, сборная Узбекистана за три года впервые прошла в финал, взяв "серебро", а грузинские спортсмены во второй раз стали обладателями "бронзы", победив Россию со счетом 6:1.