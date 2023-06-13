2 лесника отравились угарным газом при пожаре в Абайской области

На заседании Правительства Казахстана аким Абайской области Нурлан Уранхаев рассказал, какая помощь оказывается семьям погибших сотрудников Успенского лесничества, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Фото пресс-службы акимата области Абай

По информации акима области, семьи погибших при пожаре работников Успенского лесничества получают необходимую помощь как из бюджетных, так и внебюджетных источников. На сегодня на каждую семью составлены персональные карты.

«Кроме того, создан спецсчет в благотворительном фонде «Ақ Ертіс» для оказания помощи пострадавшим и ликвидации последствий пожара. Все государственные выплаты будут оказаны своевременно и в полном объеме», – заверил Нурлан Уранхаев.

Он также сообщил, что двое лесников, отравившихся угарным газом, идут на поправку.

Напомним, 8 июня в Батпаевском лесничестве, входящем в состав Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», вспыхнул пожар. К полудню 9 июня площадь горения резко увеличилась до 30 тысяч га, а к вечеру уже превысила 60 тысяч га.

При тушении пожара погибли 14 работников лесничества. Еще одного ищут.

Глава государства поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших.