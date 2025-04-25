Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Представители кафе Koktem, расположенного в Астане, разъяснили обстоятельства, приведшие к отравлению посетителей, передает Kazpravda.kz

Причиной отравления горожан послужило некачественное мясо, поступившее от внешнего поставщика и не соответствовавшее санитарным нормам.

На официальной странице заведения в социальной сети Threads сообщается, что в ответ на происшествие в кафе были ужесточены санитарные требования: в штат введен санитарный врач, сотрудники прошли дополнительное обучение, а все помещения подверглись дезинфекции. В настоящее время проводится расследование с участием городских департаментов полиции и санитарно-эпидемиологического контроля.

«Мы вновь откроемся только после полной уверенности в безопасности всех процессов. Мы признаём свою ответственность и понимаем, что не можем изменить случившееся, но приложим максимум усилий, чтобы подобное больше не повторилось», — прокомментировали в Koktem.

Напомним, ранее в медучреждения Астаны обратились 16 человек после посещения кафе, из них 9 были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. Также шесть детей с симптомами острой кишечной инфекции обратились в многопрофильную городскую детскую больницу №3.