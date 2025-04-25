Отравление в столичном кафе: стали известны результаты проверки

Потребительский рынок
92
Венера Баталова
корреспондент

Причиной инцидента стало мясо, не соответствующее санитарным требованиям

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Представители кафе Koktem, расположенного в Астане, разъяснили обстоятельства, приведшие к отравлению посетителей, передает Kazpravda.kz

Причиной отравления горожан послужило некачественное мясо, поступившее от внешнего поставщика и не соответствовавшее санитарным нормам.

На официальной странице заведения в социальной сети Threads сообщается, что в ответ на происшествие в кафе были ужесточены санитарные требования: в штат введен санитарный врач, сотрудники прошли дополнительное обучение, а все помещения подверглись дезинфекции. В настоящее время проводится расследование с участием городских департаментов полиции и санитарно-эпидемиологического контроля.

«Мы вновь откроемся только после полной уверенности в безопасности всех процессов. Мы признаём свою ответственность и понимаем, что не можем изменить случившееся, но приложим максимум усилий, чтобы подобное больше не повторилось», — прокомментировали в Koktem.

Напомним, ранее в медучреждения Астаны обратились 16 человек после посещения кафе, из них 9 были госпитализированы с подозрением на пищевое отравление. Также шесть детей с симптомами острой кишечной инфекции обратились в многопрофильную городскую детскую больницу №3.

#Астана #отравление #кафе

Популярное

Все
Есть о чем и есть кому снимать
Талхиз – транзитный хаб средневековья
В детских садах внедряют программу Baby Tennis
Примем участие в стыковых матчах Евро-2026
«Завтра возвращаюсь на фронт…»
Берегите друг друга!
Художник, страстно влюбленный в жизнь
Творческая память жива
Природные мотивы глиняных узоров
Отрасль уверенно движется по пути диверсификации
Отечественные атлеты все увереннее чувствуют себя среди элиты
Не бойтесь просить о помощи
Когда есть второй шанс
Место силы и вдохновения
Олимпиада посвящается педагогу
В вихре музыки, песен и танцев
Oregon объединяет писателей
Берег надежды
О чем поведает камча
Вакцина – барьер для инфекции
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
Почему огородик в Шымкенте стал дороже сайрамского гектара?
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
85% марганца добывали на Жездинских месторождениях
Украина и США подписали меморандум к соглашению о полезных ископаемых
Казахстанско-китайский международный промышленный город строят в области Жетысу
В Жамбылской области дан старт строительству завода по глубокой переработке кукурузы
Год перемен для Баянаула
Инвестпроекты по развитию дорог рассмотрели в Правительстве РК
Культурное наследие Золотой Орды показали в Туркестане
Северо-западный циклон ворвался в Казахстан - Казгидромет
Десять новых горных маршрутов обустроят в Алматы
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Актау
Сфера спорта претерпит серьезные изменения
Начато возведение крупного металлургического завода
Кызылжар встает на крыло
В Колумбии объявили режим ЧС из-за желтой лихорадки
Победила врага хрупкая женщина
Гвардеец мечтает озвучить Парад в Астане
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Мощное землетрясение зафиксировано в Таиланде и Мьянме
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Туристический сезон стартовал в Туркестане
Экономическое развитие двух областей рассмотрели в правительстве РК
Qarmet подключится, и газ подешевеет
Результаты нужны, но переформатирование важнее
Ставка на справедливость и доверие
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Пятибалльное землетрясение произошло на юге Казахстана

Читайте также

Реестр отечественных товаров для предоставления господдержк…
Стоимость социально значимых продуктов будут регулировать в…
Куриное яйцо продолжает дешеветь в Казахстане
Число жалоб на поставщиков услуг выросло в Жамбылской облас…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]