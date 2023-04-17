Оценку работы полиции предлагают автоматизировать для казахстанцев

В Министерстве внутренних дел Казахстана обсудили автоматизацию оценки качества работы полиции населением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

На встрече представителей госорганов, научного сообщества, неправительственных организаций обсуждены вопросы трансформации полиции.

Эта задача предусмотрена в проекте Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. На основе международного опыта рассмотрены элементы сервисной модели. В частности, коллективного сервиса, который оказывается в ходе совместной работы полиции, органов власти и населения по выявлению и решению проблем безопасности, а также индивидуального сервиса – при работе полиции с заявителями, потерпевшими и правонарушителями.

Внесены предложения по внедрению автоматизированной оценки качества работы полиции казахстанцами, контактировавшими с полицией. Поддержаны изменения критериев оценки полиции со статистических на систему индикаторов, мотивирующих на качественное выполнение задач. При этом рекомендовано определить фокусом граждан и местные сообщества, а показателями эффективности – чувство безопасности и доверие к полиции.

Такая практика позволит постоянно изучать мнение населения, и с учетом этого совершенствовать работу. Но, прежде всего, предстоит провести реинжиниринг процессной деятельности полиции, направленный на повышение результативности каждого сотрудника. Одновременно обсуждены вопросы построения современной коммуникационной стратегии сервисной полиции, изменения идеологии.