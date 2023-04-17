Оценку работы полиции предлагают автоматизировать для казахстанцев

В Министерстве внутренних дел Казахстана обсудили автоматизацию оценки качества работы полиции населением, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
На встрече представителей госорганов, научного сообщества, неправительственных организаций обсуждены вопросы трансформации полиции.
Эта задача предусмотрена в проекте Концепции обеспечения общественной безопасности в партнерстве с обществом. На основе международного опыта рассмотрены элементы сервисной модели. В частности, коллективного сервиса, который оказывается в ходе совместной работы полиции, органов власти и населения по выявлению и решению проблем безопасности, а также индивидуального сервиса – при работе полиции с заявителями, потерпевшими и правонарушителями.
Внесены предложения по внедрению автоматизированной оценки качества работы полиции казахстанцами, контактировавшими с полицией. Поддержаны изменения критериев оценки полиции со статистических на систему индикаторов, мотивирующих на качественное выполнение задач. При этом рекомендовано определить фокусом граждан и местные сообщества, а показателями эффективности – чувство безопасности и доверие к полиции.
Такая практика позволит постоянно изучать мнение населения, и с учетом этого совершенствовать работу. Но, прежде всего, предстоит провести реинжиниринг процессной деятельности полиции, направленный на повышение результативности каждого сотрудника. Одновременно обсуждены вопросы построения современной коммуникационной стратегии сервисной полиции, изменения идеологии.