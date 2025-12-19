По итогам отчета заместителя Премьер-министра Каната Бозумбаева на депутатские запросы сенаторов по вопросам развития сельских территорий спикер палаты Мау­лен Ашимбаев отметил важность обеспечения качественного исполнения поручений Главы государства по развитию села.

Ответы членов кабмина на запросы парламентариев на пленарных заседаниях, без сомнения, способствуют более эффективному взаимодействию ветвей власти. Письменные ответы на запросы имеют большой потенциал для решения поднимаемых депутатами проб­лем, но именно формат «глаза в глаза» позволяет повысить этот потенциал.

Предваряя отчет заместителя главы кабмина, депутаты рассмотрели ряд законопроектов. Так, в рамках реализации поручений Главы государства касательно систематизации и оцифровки всей геологической информации в двух чтениях депутатами приняты поправки в Кодекс «О недрах и недропользовании». Закон направлен на дальнейшее совершенствование системы недропользования в части привлечения инвестиций в разработку недр, повышения прозрачности и цифровизации процессов недропользования.

– Основная задача разработанного по поручению Президента страны Касым-Жомарта Токаева закона – обеспечить устойчивое развитие минерально-сырьевой базы. С этой целью регламентируется деятельность единой платформы, используемой в качестве информационной системы недропользования. Предус­мотрены нормы для совершенствования государственного управления в области геологии и механизмов инвестиционных преференций. Принят во внимание и вопрос устранения экологических рисков. В целом надеемся, что закон будет способствовать повышению прозрачности и цифровизации процессов недропользования, – сказал Мау­лен Ашимбаев, комментируя одобренный закон.

Следующий разработанный в рамках реализации поручений Главы государства закон вносит изменения в законодательство по вопросам исполнения решений Конституционного суда РК и возврата государству незаконно приобретенных активов.

– Рассмотренный закон направлен на реализацию нормативных постановлений Конституционного суда и исполнение поручений Главы государства. С этой целью были пересмотрены и усовершенствованы положения законов, регулирующих вопросы противодействия коррупции, государственной службы и возврата государству незаконно приобретенных активов. Полагаем, данные поправки окажут положительное влияние на обеспечение принципа законности, дополнительную защиту прав и законных интересов граждан, – отметил важность закона Маулен Ашимбаев.

Одобрен и ряд важнейших норм по охране объектов историко-культурного наследия и совершенствованию деятельности организаций дополнительного образования, оказывающих образовательные и оздоровительные услуги несовершеннолетним.

Одной из задач Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента» является защита психического и морального развития детей. Для того чтобы уберечь психику подрастающего поколения от сомнительной информации, пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации, в законе предусмотрены нормы по ограничению размещения подобных сведений в публичном пространстве, а также с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ. Кроме того, законом регламентируется порядок ведения и передачи документов на хранение в цифровой архив.

Рассмотрели в двух чтениях депутаты поправки в Кодекс «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)», направленные на поддержание энергетических мощностей, защиту экономических интересов населения и предприятий. По мнению сенаторов, одобрение закона позволит перераспределить средства на более критические нужды, реинвестировать средства для поддержания и улучшения производственной деятельности и выполнения социальных обязательств.

Депутаты также одобрили Закон «О профилактике правонарушений» и сопутствующие ему законы. Документы, как отметил Маулен Ашимбаев, позволяют выстроить новую систему профилактики, направленную на раннюю превенцию, повысить общественную безопасность граж­дан, сформировать культуру законопослушного поведения и нетерпимости к насилию и правонарушениям, укрепить доверие общества к институтам правопорядка.

– В рамках нового закона определены государственные органы, ответственные за профилактику правонарушений. Их компетенции всесторонне регламентированы. Надеемся, что принятие закона окажет положительное влияние на совершенствование системы профилактики правонарушений и обеспечение общест­венной безопасности, – сказал Маулен Ашимбаев.

Чтобы защитить участников дорожного движения от неправомерных действий водителей электросамокатов, сдаваемых в аренду, согласно поправкам в законы «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» и «О дорожном движении», электрические самокаты включаются в число транспортных средств, для управления которыми необходимо обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев электрических самокатов. Вдобавок ко всему возлагается ряд обязанностей на арендодателей самокатов: вести учет с присвоением и размещением на электрическом самокате регистрационного номера; обеспечить идентификацию пользователей, их проверку на предмет наличия действительного водительского удостоверения; не допускать аренду и управление на проезжей части дороги электрическими самокатами лицами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста и не имеющими или лишенными права управления транспортными средствами и другие.

Еще одна важная новелла предполагает административную ответственность за нарушение требований законодательства о ношении в общественных мес­тах предметов одежды, пре­пятствую­щих распознаванию лица. Если в первый раз можно будет ограничиться предупреждением, то за повторное нарушение будет наложен штраф в размере 10 МРП. Также законом предусмотрены особенности профилактики бытового насилия, рецидивной преступности, правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, правонарушений, совершаемых в общественных местах, экономических правонарушений, а также детской безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Как сообщалось вначале, сенаторы озвучили запросы, связанные с контролем использования средств в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» и реализации отдельных положений программы «С дипломом – в село!». Канат Бозумбаев сообщил, что на сегодняшний день в стране насчитывается 6 124 сельских населенных пункта, в которых проживает 7,5 млн человек, что составляет 37% населения страны.

По итогам прошлого года в соответствии с Системой регио­нальных стандартов уровень обеспеченности сельских населенных пунктов инфраструктурой достиг 63,7%. Особого внимания заслуживает рост числа сел с высоким уровнем обеспеченности инфраструктурой – 1 435 населенных пунктов. Сегодня 4,9 млн человек проживают в сельских населенных пунктах с развитой инфраструктурой. Целью на перспективу является доведение этого уровня до 93% сельского населения, или 6,9 млн человек, проживающих в 3,5 тыс. опорных и спутниковых сел.

В свою очередь председатель Сената акцентировал внимание участников на том, что развитие сел имеет стратегическое значение для процветания Казахстана, включая экономические, социальные и культурные аспекты.

– Президент страны Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание наращиванию потенциала сельских территорий. Один из первых указов Главы государства после избрания был посвящен утверж­дению концепции развития сельских территорий. Сенаторы отмечают, что в селах ощущается дефицит качественной инженерной инфраструктуры, были подняты проблемы социальных объектов и дорог. Не остались без внимания и воп­росы, касающиеся эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на соответствующие программы, повышения самостоятельности бюджета четвертого уровня, перспектив приграничных сел и нехватки кад­ров. Уверен, что вместе мы обеспечим качественное выполнение поручений Президента страны в этой сфере, – сказал Мау­лен Ашимбаев и поблагодарил заместителя Премь­ер-министра за предоставленные на запросы сенаторов ответы.