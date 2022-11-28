Ответственная свобода

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Дина Устиненко

В Алматы стартовал «Media Құрылтай» по вопросам развития казахстанского рынка средств массовой информации.

В 14-й раз Медиакурултай соб­рал весь цвет казахстанской журналистики. Каждый год его участники обсуждают самые актуальные на текущий момент воп­росы развития казахстанского медиарынка. На этот раз он посвящен системным проблемам медийной отрасли, изменениям в законе о СМИ, вопросам информационной безопасности, борьбы с fake news, развитию новых инструментов. Организатором мероприятия традиционно выступил Казахстанский пресс-клуб.

Особое внимание участники конференции уделили распространению непроверенной информации и тому, как часто аудитория СМИ сталкивается с ней. Многие отметили, что получить доступ к достоверным данным журналистам становится все сложнее: официальная информация часто закрыта для прессы, что логично влечет за собой массовое распространение фейков. Интересно, что далеко не все понимают статус источника информации и относят к официальным СМИ сомнительные инфоканалы и порталы.

В чем отличие официальных СМИ от тех, кто таковыми не является, доходчиво объяснила Карлыгаш Еженова, издатель Exclusive.kz, отметив, что постепенно потребители медиаконтента начинают понимать: независимость блогеров – это фикция, а их деятельность в большей степени – просто отличный бизнес. Официальные же СМИ – это, по словам спикера, свобода, подразумевающая ответственность. А соцсети, которые и являются главными источниками дезинформации, должны оставаться инструментом продвижения, самовыражения, а не заменять официальные медиа, особенно в нынешний непростой период.

Именно вопросу борьбы с дез­информацией в период кризиса в ходе курултая был посвящен мастер-класс. И если у самих журналистов с трудом получается определить достоверность той или иной информации в Сети, то что говорить про обывателей. Они, кстати, как показало исследование, проведенное Молодежной информационной службой Казахстана, в большинстве своем не чувствуют или не хотят чувствовать себя обманутыми, предпочитая верить почти всему, что получают из любых источников.

Также обсуждался вопрос отсутствия качественной аналитики и преобладания развлекательного контента, особенно на телевидении. В ходе отраслевой конференции журналистами было предложено изменить систему государственного финансирования. По их мнению, средства должны идти не на определенный проект, а на весь контент в казахстанском сегменте. Это необходимо, чтобы поднять доверие населения к отечественному медиапространству.

На основном панельном заседании «Медиарынок. Ключевые события внутренней и внешней политики и управление общественным мнением» горячо обсуждалась тема прошедших накануне выборов президента Республики Казахстан. Были приведены данные об упоминании в СМИ кандидатов и прозвучавшая в их адрес критика.

Майра Салыкова, председатель совета директоров «Медиа Систем групп», подчеркнула, что присутствующая адекватная критика в СМИ – хороший признак демократически развивающегося общества. Еще один спикер – Ерлан Смайлов, депутат Мажилиса Парламента РК, признал, что при наличии независимых СМИ, хороших журналистов и сильных региональных СМИ проблем на отечественном медиарынке много и в условиях современных реалий их надо незамедлительно решать.

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