Ответственная свобода Статьи 28 ноября 2022 г. 0:00 Дина Устиненко В Алматы стартовал «Media Құрылтай» по вопросам развития казахстанского рынка средств массовой информации. В 14-й раз Медиакурултай собрал весь цвет казахстанской журналистики. Каждый год его участники обсуждают самые актуальные на текущий момент вопросы развития казахстанского медиарынка. На этот раз он посвящен системным проблемам медийной отрасли, изменениям в законе о СМИ, вопросам информационной безопасности, борьбы с fake news, развитию новых инструментов. Организатором мероприятия традиционно выступил Казахстанский пресс-клуб. Особое внимание участники конференции уделили распространению непроверенной информации и тому, как часто аудитория СМИ сталкивается с ней. Многие отметили, что получить доступ к достоверным данным журналистам становится все сложнее: официальная информация часто закрыта для прессы, что логично влечет за собой массовое распространение фейков. Интересно, что далеко не все понимают статус источника информации и относят к официальным СМИ сомнительные инфоканалы и порталы. В чем отличие официальных СМИ от тех, кто таковыми не является, доходчиво объяснила Карлыгаш Еженова, издатель Exclusive.kz, отметив, что постепенно потребители медиаконтента начинают понимать: независимость блогеров – это фикция, а их деятельность в большей степени – просто отличный бизнес. Официальные же СМИ – это, по словам спикера, свобода, подразумевающая ответственность. А соцсети, которые и являются главными источниками дезинформации, должны оставаться инструментом продвижения, самовыражения, а не заменять официальные медиа, особенно в нынешний непростой период. Именно вопросу борьбы с дезинформацией в период кризиса в ходе курултая был посвящен мастер-класс. И если у самих журналистов с трудом получается определить достоверность той или иной информации в Сети, то что говорить про обывателей. Они, кстати, как показало исследование, проведенное Молодежной информационной службой Казахстана, в большинстве своем не чувствуют или не хотят чувствовать себя обманутыми, предпочитая верить почти всему, что получают из любых источников. Также обсуждался вопрос отсутствия качественной аналитики и преобладания развлекательного контента, особенно на телевидении. В ходе отраслевой конференции журналистами было предложено изменить систему государственного финансирования. По их мнению, средства должны идти не на определенный проект, а на весь контент в казахстанском сегменте. Это необходимо, чтобы поднять доверие населения к отечественному медиапространству. На основном панельном заседании «Медиарынок. Ключевые события внутренней и внешней политики и управление общественным мнением» горячо обсуждалась тема прошедших накануне выборов президента Республики Казахстан. Были приведены данные об упоминании в СМИ кандидатов и прозвучавшая в их адрес критика. Майра Салыкова, председатель совета директоров «Медиа Систем групп», подчеркнула, что присутствующая адекватная критика в СМИ – хороший признак демократически развивающегося общества. Еще один спикер – Ерлан Смайлов, депутат Мажилиса Парламента РК, признал, что при наличии независимых СМИ, хороших журналистов и сильных региональных СМИ проблем на отечественном медиарынке много и в условиях современных реалий их надо незамедлительно решать.