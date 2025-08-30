Ответственность – их второе имя

Галина Вологодская
Дисциплина, взаимовыручка, знания – эти качества на руднике «Иртышском» ТОО «Востокцветмет», где более 60 лет добывают полиметаллическую руду, подземные горнорабочие считают основой в своей профессии.

Иртышское месторождение, богатое медью, свинцом, цинком и драгметаллами, начали осваи­вать в Глубоковском районе в 1964 году. И рудных запасов, по прогнозам, хватит еще минимум на 10 лет.

За это время горная добыча спустилась здесь вглубь на сотни метров, до 15-го горизонта. В рабочем поселке появились целые династии, чьи судьбы связаны с этим горнорудным предприя­тием.

О брутальной профессии шахтера «Казахстанской правде» рассказал работник подземного рудника Серик Жимбеков. Горнорабочие в шутку называют себя кротами, роющими вслед за рудной жилой.

На «Иртышском» у подземных богатств коварный характер, в плас­тах могут возникнуть опас­ные трещины. Собственно, весь свод правил по технике безопас­ности – это уроки, извлеченные из нештатных ситуаций на различных шахтах Казахстана и постсоветского пространства.

– Рудник – это целый подземный город со своими законами, причем строгими, – рассказал специалист. – Мелочей нет. Каждый спуск в шахту фиксируется. Невозможно, чтобы кто-то пришел незаметно или ушел
по-анг­лийски.

Отклонения от маршрута запрещены, все работают только на своем участке. Слово опытного горнорабочего в очистном забое – закон, за «геройство» в виде добычи в опас­ной зоне точно никто не похвалит.

Для поселка Алтайского горнодобывающее предприятие – наше все. Здесь трудятся примерно 700 человек: бурильщики, горнопроходчики, машинисты электро­возов, водители погрузчиков, механики, электрики, связисты, маркшейдеры…

Если еще учесть подрядные организации, можно уверенно сказать, что «Иртышский» обеспечивает заработком практически каждую семью. Их безопасность во время смены – главное условие, действую­щее в ТОО «Востокцветмет». На учениях, которые регулярно проводят для персонала, отрабатывают действия при различных ситуациях, например при отключении электричества или задымлении. По словам Серика, у проходчиков шахты есть свой «язык» сигналов: заморгал фонарик на каске – тут же откликается диспетчер, сработал пейджер – работника эвакуируют на-гора.

– Каждый, кто спускается под землю, имеет шахтный самоспасатель, – пояснил специалист. – Это портативный дыхательный аппарат, обеспечивающий дыхание при эвакуации в течение часа. А при ожидании – 300 минут. Проходчики всегда держатся вместе, напарника нельзя оставлять. Поэтому говорят, что шахтная рудная добыча – профессия для настоящих мужчин с сильным характером.

Еще одно правило: после своей смены на участке следует оставлять все в полном порядке, это нужно и для безопасности, и для выполнения плана. Запас надежности – это, как сказали бы сегодня, второе имя для любого горнодобывающего предприятия.

Если возникают перебои в энергоснабжении дома или улицы, это неприятно, но не критично. Можно подождать, пока устранят поломку. Для рудника отключение электричества – вопрос жизни и смерти в буквальном смысле. Нет электроэнергии – не работают подъемники, парализованы система вентиляции и водоотлива. При этом счет идет на минуты. Поэтому на «Иртышском», как и на других рудниках, есть обязательная резервная система электро­снабжения, и специалисты следят за ее исправностью. Плюс шахтеров учат эвакуироваться через аварийные выходы.

– Часто говорят, что уставы составлены на чьих-то ошибках, – отметил Серик Жимбеков. – Это правда. Но если есть командная работа, звено горнопроходчиков, уходя со смены, думает о товарищах, и если соблюдаются все уровни безопасности, риски минимальны.

День шахтера – главный профессиональный праздник в Алтайском. Его по традиции отмечают семьями. В центре поселка устраиваются спортивные состязания, эстафеты, детские конкурсы. Для угощения готовят чай, баурсаки, шашлык.

Как заключил специалист, профессия шахтера-горнорабочего сложна, требует сильного мужского характера. Но и очень интересная. Каждый раз, когда проходчик или маркшейдер спускаются в шахту, они надеются достать из-под земли необычайно богатую руду.

