Жестче наказывать юрлиц за подкуп госслужащих планируют в Казахстане

В Казахстане планируют усилить ответственность юридических лиц за подкуп государственных служащих, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

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Соответствующие поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях предусматривает разработанный Антикором законопроект «О внесении изменений и дополнений в КоАП по вопросам противодействия коррупции».

В частности, в статье 678 кодекса («Предоставление незаконного материального вознаграждения юридическими лицами») появятся нормы по усилению административной ответственности юридических лиц за подкуп госслужащих и иных приравненных к ним лиц.