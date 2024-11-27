Ответственность за производство наркотиков в РК законодательно усилят

Мажилис принял во втором чтении закон о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу палаты

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поправки инициированы депутатами парламента во исполнение поручений президента о максимальном усилении ответственности за производство наркотических веществ. Новыми нормами чётко разграничены понятия «изготовление» и «производство» наркотиков, где основными признаками последнего является «серийность», характерная для подпольных нарколабораторий.

Незаконное производство наркотиков приравнивается к наиболее опасным видам наркопреступлений, влекущих наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. В частности, незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств выделяется в отдельную новую статью 297-1 УК РК, где производство наказывается лишением свободы от 15 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

Разграничена уголовная ответственность для производителей и сбытчиков. В законе определён новый порядок разграничения ответственности между производством наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и их сбытом.

Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств по-прежнему регулируется статьей 297 УК РК, где наказание будет варьироваться в зависимости от квалифицирующих признаков. Например, за такие деяния, совершённые должностным лицом с использованием служебного положения, грозит лишение свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет (ранее было от 10 до 15 лет).

В целях усиления ответственности за распространение наркотиков статья 301 УК РК дополнена дополнительной санкцией в виде конфискации имущества. Уголовный кодекс дополняется ответственностью за незаконный оборот сильнодействующих веществ и прекурсоров (статья 301), а также за нарушение правил обращения с сильнодействующими веществами и прекурсорами для лиц, в обязанности которых входит соблюдение таких правил (статья 303).