Озеро против козыря

Общество
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Андрей Кратенко

В защиту водоема на территории Айыртауского района выступила специализированная природоохранная прокуратура Северо-Казахстанской области.

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Но тревога по-прежнему не оставляет активистов-экологов. Жителей соседнего села Междуозерного беспокоят планы ТОО «Агро-Елецкое» по использованию воды из озера Жетыколь для орошения полей.

Специалисты РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» и РГУ «Департамент экологии Северо-Казах­станской области» провели проверку деятельности ТОО «Агро-Елецкое». Опасения жителей подтвердились. В итоге были составлены протоколы о незаконном захвате водного объекта, нарушении санитарно-эпидемиологических и экологических требований.

Департамент экологии СКО подал исковое заявление в специализированный межрайонный экономический суд о приостановлении строительства и эксплуатации оросительной системы, принадлежащей ТОО «Агро-Елецкое».

– Два года бьемся, а результата пока нет, – комментирует ситуацию житель села Междуозерного Владимир Вопрючков. – На берегу озера уже смонтировали поливальные установки, всего девять штук, каждая производительностью 72 литра в секунду. Представляете, каким окажется масштаб потребления воды? Водоем просто исчезнет!

К слову, озеро находится в охранной зоне Государственного национального природного парка «Кокшетау», на которую распространяется Закон РК «Об особо охраняемых территориях». Данный документ предусматривает, что в охранных зонах ГНПП запрещается деятельность, способная изменить гидрологический режим экологических систем: строительство плотин, дамб, гидротехнических сооружений и других объектов, приводящих к прекращению или снижению естественного стока вод.

Через Жетыколь пролегают еще и пути миграции водоплавающей дичи, здесь гнездятся лебедь-кликун, занесенный в Красную книгу, кряква, серая утка, гуси, чирки, нырки, обитают ондатры, норки.

В этой связи Есильская бассейновая инспекция определила, что согласование размещения сооружений ТОО невозможно.

#СКО #прокуратура #озеро #Жетыколь

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