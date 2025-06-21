Исламабад заявил, что это знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

Фото: Pfc. Alexis Fischer / U.S Army / Global Look Press

Пакистан отметил роль Трампа в урегулировании конфликта между страной и Индией. В мае стороны вступили в полномасштабное столкновение после теракта в Пахалгаме, но конфликт был разрешен при посредничестве

Правительство Пакистана рекомендовало кандидатуру президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года за посредничество в решении конфликта с Индией. Соответствующее заявление опубликовано на странице правительства в X.

«Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса», — сказано в сообщении.

В правительстве Пакистана также отметили, что президент США «продемонстрировал большую стратегическую дальновидность и выдающуюся государственную мудрость», взаимодействуя одновременно и с Исламабадом, и с Нью-Дели путем дипломатии. Действия Трампа привели к деэскалации конфликта между двумя государствами, добавили там.

В ночь на 7 мая армия Индии объявила о начале операции «Синдур» «против террористической инфраструктуры в Пакистане». Переходу конфликта Индии и Пакистана в горячую фазу предшествовал теракт в Пахалгаме, расположенном в горном районе Анантнаг союзной территории Джамму и Кашмир. Последняя находится под контролем Нью-Дели со времен раздела Британской Индии, но на нее претендует и Пакистан.

22 апреля вооруженные люди, которые принадлежат к признанной в Индии террористической организации «Фронт сопротивления» (появилась в 2019 году после лишения особого статуса штата Джамму и Кашмир), расстреляли там более 20 человек. Нью-Дели заявил о причастности Исламабада к произошедшему, пакистанские власти это отрицали.

Трамп 10 мая объявил, что стороны при посредничестве Вашингтона договорились о полном и немедленном прекращении огня. Стороны подтвердили договоренность. Через несколько дней, 12 мая, премьер Индии Нарендра Моди объявил о приостановке военной операции в отношении «террористической инфраструктуры» в Пакистане. Исламабад, в свою очередь, сообщил о завершении «контрнаступательной» операции «Баньян уль-Марсус».