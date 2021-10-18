Палуан увековечен в бронзе

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Максут Иржанов

Торжественное мероприятие в честь открытия памятника легендарному казахскому борцу состоялось в спортивном комплексе Республиканской школы-интерната-колледжа им. Х. Мунайтпасова.

Как отметила на церемонии открытия министр культуры и спорта Актоты Раимкулова, их ведомством в течение года проводится ряд масштабных мероприятий, посвященных юбилею знаменитого уроженца Великой степи.

– Кажымукан Мунайтпасов посвятил свою жизнь развитию казахской борьбы. По некоторым данным, прославленный палуан выступил в 54 странах мира и завоевал 48 медалей. Кроме того, он был очень талантливым музыкантом – прекрасно играл на домбре и пел. С февраля текущего года по всей республике проходят различные массовые мероприятия, посвященные 150-летию со дня его рождения, – подчеркнула она.

В этом ряду стоит отметить выпуск специальных почтовых марок, съемки художественного фильма «Кажымукан». Также во всех уголках страны проводились марафоны, заседания «круглых столов», тематичес­кие открытые уроки, международные конференции, турниры и другие мероприятия.

– Сегодня в нашей столице мы торжественно открываем памятник Кажымукану. Отныне и спортивный комплекс «Жас батыр» будет называться его именем. Эти мероприятия – дань глубокого уважения борцу. Наша цель – передать память о его подвигах последующим поколениям, – отметила Актоты Раимкулова.

В церемонии торжественного открытия памятника приняли участие депутаты Парламента, руководители Администрации Президента, Министерства культуры и спорта, акимата Нур-Султана, НОК РК, ветераны и звезды казахстанского спорта, спортивная общественность страны, интеллигенция Казахстана и внуки легендарного палуана.

– Мой дедушка Кажымукан Мунайтпасов был не только борцом, но и поэтом, он очень любил писать стихи, петь под звуки домбры, – рассказал внук легендарного палуана Бахыт­жан Кажымуканов, исполнивший песню «Кажымукан». – Видимо, его гены передались мне, и я стал композитором. В прошлом году на его стихи написал песню, которую и пос­вятил 150-летию.

Выступившие на мероприя­тии заместитель акима столицы Ермек Кизатов, депутат Мажилиса Парламента Бакытбек Смагул, двукратный призер Олимпийских игр по греко-римской борьбе Даулет Турлыханов и другие отметили важность и необходимость проведения таких мероприятий, которые объединяют и укрепляют дух подрастающего поколения.

– Основная задача сегодня – воспитание духовных ценнос­тей у молодого поколения на основе культуры и традиций наших предков. Этому следует уделить большое внимание. Также на данный момент очень важно сделать особый акцент на развитие массового и детско-юношеского спорта. Именно благодаря этому появляются олимпийские чемпионы. Что касается лично меня, то я по-прежнему буду стараться развивать данное направление, – заверил Даулет Турлыханов.

Авторами памятника являются скульпторы Баурхан Жалын и Болатбек Салаев. Общая его высота составляет 5,7 м (постамент – 2,2 м, сама скульп­тура – 3,5 м).

– Зная о том, что в столице давно ждут памятник Кажымукану, мы еще в феврале, с началом празднования 150-летия легендарного борца, решили взяться за это дело, – рассказал Баурхан Жалын. – Уже в июле было готово несколько вариантов. Один из них, по нашему мнению, самый лучший, утвержден, и вот он перед вами. Мы постарались передать не только соответствие образа оригиналу, но и могучую исполинскую силу палуана, которая, несомненно, будет притягивать молодежь заниматься спортом и стараться быть похожим на таких людей, как он.

По историческим данным, Кажымукан Мунайтпасов родился в 1871 году 7 апреля в Акмолинском уезде, в местности Жадик, ныне село Кажымукан, где также установлен памятник знаменитому борцу. Он выходил на ковер с известными палуанами со всего мира, такими как Иван Поддубный, Иван Шемякин, Алекс Аберг, Иван Заикин, Георг Лурих, Поль Понс.

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