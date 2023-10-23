Парадоксы мегаполиса

Алматинцы часто спорят, проявляя активность. Не стали в этом плане исключением и прошедшие выборы в городской мас­лихат. Отличительной их особенностью можно назвать просто невиданную доселе активность желающих поучаствовать в избирательной кампании: в период сбора и подачи документов в кандидаты все социальные сети буквально превратились в предвыборные штабы, где желающие баллотироваться собирали подписи, выдвигали предвыборные программы.

Правда, многие из их числа сошли с дистанции еще до момента подачи документов: кому-то не хватило подписей, кто-то даже не смог собрать обязательной суммы для взноса. Тем не менее на 21 депутатское кресло по партийным спискам претендовали 153 кандидата, на такое же число «посадочных мест» по одномандатным округам – 144.

Правда, несмотря на достаточно интересную предвыборную гонку, в Алматы из 1 202 078 официально зарегистрированных избирателей свой голос пришли отдать на избирательные участки не более 300 тыс. человек, что в процентном отношении гораз­до ниже среднего числа избирателей, голосовавших в других регионах республики.

Тем не менее южный мегаполис не отстает от других областей в развитии самоуправления и наделении районных акимов новыми полномочиями.

– Местное самоуправление имеет большой потенциал для улучшения качества жизни горожан, развития инфраструктуры и решения проблем, – говорит председатель общественного совета Алматы Алтынай Кобеева. – Конечно, необходимо повышать уровень доверия граждан к деятельности всех институтов местного самоуправление через такие механизмы, как обеспечение информирования. Прозрачность в процессе выборов и в управлении местными институтами самоуправления играет ключевую роль в формировании готовности города к расширению самоуправления.

То, что и в общественном совете, и в маслихате Алматы с появлением новых представителей работа стала качественно меняться, отмечают и сами горожане.

Уровень доверия к представительной власти, несмотря на определенный скепсис, значительно вырос. Маслихат – это уже далеко не инструмент акимата по утверждению спущенных сверху распоряжений, а реальный орган контроля и выдвижения свежих инициатив. Общественный совет, в свою очередь, делает работу органов власти не только более прозрачной, но и сам способен влиять на принятие важных для города и его жителей решений.

– Бюджет города на 2023–2025 годы был сформирован на базе основных приоритетов Программы развития Алматы, – сообщила депутат городского маслихата Асия Аканова. – С 1 апреля текущего года с городского уровня районным акиматам передано дополнительно 15 функций. При этом в рамках проводимой децентрализации и с учетом нынешнего уточнения бюджеты восьми районных акиматов на 2023 год увеличатся в 2,7 раза – с 60,4 до 164,5 миллиарда тенге. Кроме того, штатная численность районных акиматов расширена на 152 единицы. Из них новых – 56, остальные 96 единиц переведены из городских управлений. В связи с вышесказанным могу смело утверждать, что уже можно наблюдать положительную динамику.

К примеру, районные акиматы в рамках реализации программы «Бюджет народного участия» быстрее проводят нужные процедуры и быстрее заканчивают работу. В районы также отданы социальные проекты – «Бақытты отбасы», «Центр активного долголетия», « Шыңға Өрлеу». Безусловно, координация остается за курирующим управлением, тем не менее работа показала свою эффективность.

Асия Аканова также особо отметила, что передача районным акиматам более 15 функций позволит сократить время на решение проблем. В маслихате считают, что это хорошее решение проблем дублирования некоторых функций.

– Безусловно, многое зависит от опытности и навыков управления как самих акимов районов, так и их аппаратов, – уточняет Асия Аканова. – На них также ложится большая ответственность за качественное исполнение и прозрачность бюджетных процедур. Кроме того, расширение функциональных полномочий районных акиматов экономит время, что повышает удовлетворенность населения. Меняется отношение к расходованию бюджетных средств. К примеру, в рамках программы «Бюджет народного участия» население того или иного района само выбирает, что им нужно.

Если рассматривать комплекс принимаемых мер с точки зрения органов исполнительной и представительной власти, то Алматы вполне справляется с задачами, поставленными Главой государства. Однако говорить о том, что все инициативы воплощаются, пока еще рано.

Возьмем в качестве примера передачу ряда функций из городского акимата в районные. В частности, рассмотрим пункт 14 – «Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и модернизация распределительных сетей водоснабжения, канализации, канализационных насосных станций, газоснабжения и освещения, находящихся в коммунальной собственности».

С одной стороны, это ход стратегический – пусть районы сами решают, где, сколько и чего освещать и сколько на это расходовать средств. С другой стороны, мегаполис нуждается в централизованном управлении системами жизнеобеспечения. Одно дело, когда информация об авариях, сбоях в работе сложного оборудования стекается в единый центр, другое – если количество этих центров равно числу городских районов.

Прямо в данный момент город расторгает контракты с компания­ми, отвечающими за жизненно важные функции его существования. А тем временем жители жалуются на отсутствие городского освещения в ряде районов, на сбои в графиках вывоза ТБО.

Можно допустить, что компании таким образом саботируют инициативы властей и хотят сохранить контракты. Если проблемы с этими структурами носили систематический характер и с помощью передачи вышеупомянутых функций районам проблему удастся решить – это здорово. А если расторжение договоров – лишь следствие административной воли акимата, который спешит выполнить поручение по обеспечению большей самостоятельности на местах?

Перебои с уличным освещением город, может быть, и переживет, мусор также можно будет разгрести, но чуточку позже.

А если подобного рода конфликты возникнут с поставщиками питьевой воды, газа?